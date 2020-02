Hier bebt die Tanzfläche

Speyer.Bald ist es endlich soweit: Am Sonntag, 23. Februar, steigt die begehrte Popfasnacht in der Halle 101 für Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren. Die Türen öffnen sich um 18 Uhr und bis 24 Uhr darf so richtig abgetanzt werden.

Neben vier Tanzprogrammpunkten, die die Tanzfläche zum Beben bringen, heizen die bekannten DJs „The Flow“, „Sandro P“ und „Miss Liquid“ die Halle mit ihrem Mix aus den aktuellen Charts sowie Hip-Hop, Urban Beats, Mash-Ups, Dancehall, Electro und Dance Music auf – Partystimmung und gute Laune ist also vorprogrammiert.

Karten werden noch an den gewohnten Vorverkaufsstellen der Speyerer Buchhandlung Oelbermann sowie im Ars Ludi für 4 Euro angeboten. Für Kurzentschlossene gibt es die Karten außerdem an der Abendkasse für 5 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.02.2020