Hier gibt es alles rund ums Lesen

Speyer.Es ist ein Zusammenschluss von Bibliotheken, die über ganz Rheinland-Pfalz verstreut sind, doch ihr Jubiläum begehen die Häuser in Speyer: Das Landesbibliothekszentrum feiert mit Gästen aus Politik und Kultur und lädt alle Bürger zum Besuch und zum „Mitmachen“ ein.

Am Samstag, 19. Oktober, veranstalten die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, die Rheinische Landesbibliothek in Koblenz und die Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken gemeinsam mit den Landesbüchereistellen in Koblenz und Neustadt einen „Mitmachtag“.

Anlass ist das 15-jährige Bestehen des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ). Die Standorte präsentieren sich mit all ihren Angeboten. Neben speziellen Veranstaltungen haben die Besucher an diesem besonderen Festtag die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, an Spielen und Führungen teilzunehmen. So können Interessierte die vielfältigen Aufgaben der Einrichtungen auf vielfältige Weise kennenlernen.

Dienstleister für 600 Bibliotheken

Am 1. September 2004 gegründet, vereint das LBZ die wissenschaftlichen Regionalbibliotheken Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken, die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer und die Rheinische Landesbibliothek in Koblenz sowie die Landesbüchereistellen in Koblenz und Neustadt/Weinstraße.

Das LBZ mit seinen rund 150 Mitarbeitern ist nach eigener Aussage ein leistungsstarkes Kompetenzzentrum für alle Fragen in den Bereichen Medien- und Informationsvermittlung, der Leseförderung und des Erhalts des schriftlichen Kulturgutes. Als Dienstleister und Berater unterstützt sie die über 600 Öffentlichen Bibliotheken im Land. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.10.2019