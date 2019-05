Hier ist „voll was los“

Speyer.Ein in der Vergangenheit kaum genutzter Grünstreifen in der Josef-Schmitt-Straße wurde nach mehreren Bürgerbeteiligungsverfahren innerhalb der „Sozialen Stadt Speyer-West“ aufgewertet und unter anderem mit Sitzbänken und neuen Spielgeräten zu einem Aufenthaltsbereich für alle Generationen umgestaltet. Mit dem Spielfest „Voll was los“ wird die Fläche innerhalb des „Tages der Städtebauförderung“ den Bürgern übergeben. Die Spielgeräte sehen interessant aus und verleiten zum Ausprobieren. / kv

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 16.05.2019