Anzeige

Speyer.Der Name Heiss bürgt seit Jahrzehnten für beste Fleisch- und Wurstwaren. Auch wenn Metzgermeister Martin Heiss, dessen Vater Josef das Fleischereifachgeschäft 1957 gegründet hatte, sich nun aus dem Traditionsbetrieb aufs Altenteil zurückzog, so wird der Betrieb nahtlos weitergeführt. Der neue Heiss-Chef heißt Victor Nettey, ist 1985 in Ghana geboren und zwei Jahre später mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen. Der freundliche Deutsch-Ghanaer, der gerne lacht, hegte schon in jungen Jahren den Wunsch, Fleischer zu werden. Heute geht er ganz offen mit Vorurteilen um und produziert Facebook-Videos, in denen er seine Fans mit den Worten begrüßt: Hallo, hier ist wieder Euer schwarzer Metzger!“

Victor fand in Harthausen mit Roland Schreiner einen ausgezeichneten Lehrmeister und schaffte 2011 seinen Meisterbrief. 2017 gelang es ihm, sich auf eigene Beine zu stellen. Vater Michael kaufte einen Metzgereibetrieb in Böhl-Iggelheim. Den führt Victor Nettey weiterhin, auch wenn er die Produktion nach Speyer verlegt hat. Zurzeit versucht er, sich an zwei Nachmittagen in Iggelheim seiner Kundschaft zu zeigen.

Sieben Monate eingearbeitet

Sieben Monate lang hat Martin Heiss seinen Nachfolger im langjährigen Familienunternehmen eingearbeitet. Schließlich soll nicht nur der Name, sondern auch die gewohnte Qualität erhalten werden. Nettey übernimmt die gesamte Produktpalette. Großer Nachfrage erfreuen sich bei Heiss in den Sommermonaten stets die Grillsteaks, Spieße und Würstchen. Doch Nettey hat auch schon ein paar eigene Akzente gesetzt, etwa mit seinen Zwiebel-Majoran-Bratwürsten oder einem leckeren Saumagen mit Pfifferlingen. Auch den Partyservice, den er bei Schreiner miterlernt hat, behält der „schwarze Metzgermeister“ bei.