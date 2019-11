Hier sind Wurfspezialisten gefordert

Speyer.Ein Mitternachtsturnier im Basketball findet am Freitag, 22. November, statt. Die Spieler legen gegen 22 Uhr in der Sporthalle des Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymna-siums los. Gefordert sind die Wurfspezialisten, die in lockerer Atmosphäre ihre Ballbehandlung unter Beweis stellen. Ein Wurfwettbewerb darf dabei natürlich nicht fehlen. Eingeladen sind Jugendliche ab 14 Jahren. Das Turnier endet spätestens um 1 Uhr.

Mitzubringen sind lediglich gute Laune und ein Paar Hallensportschuhe. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zuschauer sind willkommen. Organisiert wird dieses in der Wintersaison monatlich stattfindende Happening im Wechsel mit Mitternachtsfußball vom Stadtsportverband, Sportjugend und Jugendförderung. zg

