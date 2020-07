Hilgardstraße ist weiter dicht

Speyer.Jetzt läuft planmäßig der zweite Bauabschnitt der Sanierung in der gesperrten Hilgardstraße. Am Donnerstag war deshalb teilweise die Ampelkreuzung an der Ludwigstraße gesperrt. Im Zuge des Straßenausbaus wird der Kreuzungsbereich barrierefrei umgestaltet und es werden Arbeiten an der Wasser- und Gasleitung sowie am Kanal durchgeführt. Weiterhin wird ein Glasfaserkabel verlegt. Die Bauarbeiten werden abhängig von der Witterung noch bis voraussichtlich Anfang Oktober andauern. zg/BIld: Venus

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020