„Hinnerpälzer“ gerät in Studentenunruhen

Speyer.„Ein Roman-Debütant von über 70 Jahren“, so stellte der als Autor (allerdings als von ihm so genannter „Lyrik-Fuzzi“) wohlbekannte Michael Bauer sich und seinen Erstling „Dutschki vom Lande“ in der Heilig-Geist-Kirche bei „Speyer.Lit“ vor. Der Roman erzählt vom „Hinnerpälzer“ Studenten Tom, der mitten in die Studentenproteste der 1960er Jahre gerät. Sängerin Giorgina Kazungu-Hass mit dem Landauer Gitarristen Benno Burkhart schickten die Zuhörer darüber hinaus mit ihrer Musik auf eine Zeitreise nach Woodstock und zu den Beatles.

Eben war Tom noch ein braver Ministrant in seinem Westpfälzer Dorf, und nun verabschiedet ihn seine verwitwete Mutter mit vielen Ermahnungen und dem Versprechen vieler Rosenkranzgebete für ihn am Zug, der ihn in ein neues Leben als Germanistikstudent in Mainz bringen soll. Ein bisschen unsicher ist er ja schon. Als „Stärkungsmittel“ verabreicht ihm die Mutter nicht nur ein segnendes Kreuzzeichen, sondern auch ein kleines Päckchen mit dem militärischen Abzeichen seines Vaters aus dem Ersten Weltkrieg mit der Aufschrift „Verdun 1916“.

So, wie Michael Bauer das vorliest, hat es nicht nur Komik, sondern auch einen Unterton von Zärtlichkeit für die dörflich-einfache Mutter, die ihren Sohn mit wahren Bastionen von Gebeten zu beschützen sucht.

In sechs Leseabschnitten nahm Bauer seine Zuhörer mit in Toms Studentenleben, das gleichzeitig das einer ganzen Generation ist. Zwar hat Michael Bauer einen Roman und keinen autobiografischen Text verfasst, aber es dürfte wohl manches aus eigener Anschauung Bekanntes hineingeflossen sein, schließlich hat Bauer Ende der 1960er selber in Mainz studiert.

Tom verliebt sich in Maria

Die Zuhörer erlebten mit, wie sich Tom gleich in der ersten Vorlesung in seine Kommilitonin Maria, Tochter eines Steinbruchbesitzers aus der Eifel, verliebt, wie die beiden sich unsicher vorantasten in der Atmosphäre der „freien Liebe“, wie Tom in einer freien Theatergruppe bei einer Protestaktion im Stadttheater, einem „Go-in“ mitmacht und es mit seiner freundlichen Naivität vermasselt. In Heidelberg widmen sie eine Vorlesung um in eine politische Diskussion – aber eigentlich ist alles politisch in diesen Jahren.

Eine Art Gegenmodell ist das Liederfest des „großen Klaus“ mitten im Pfälzer Wald, das an die Liedermacherfestivals auf Burg Waldeck erinnert und wo ein zufällig vorbeigekommener einfacher Arbeiter – um die soll sich doch alles drehen – wie ein Exot bestaunt wird. Als infolge eines Treppensturzes Toms Zimmerwirtin stirbt und eine polizeiliche Ermittlung einige kurzzeitig in U-Haft kommen, dreht sich die Geschichte: Für manche, auch für Maria, ist dies Auslöser einer Radikalität, in der man Vorboten der RAF ahnen kann.

Lesepausen gaben immer wieder die beiden Musiker. Giorgina Kazungu-Hass ist nicht nur Sängerin und Lehrerin, sondern auch Landtagsabgeordnete. Ihre reiche, dunkle Stimme brachte Janis Joplins Mercedes-Benz-Song ebenso zum Leben – a cappella – wie Bob Dylans „The times they are a-changin’“ und Beatles-Songs wie „Dear prudence“, „Blackbird“ und anderes, das wie mit dem Zauberstab ins Jahr 1968 versetzte. Benno Burkhart war nicht einfach ein zuverlässiger Begleiter, sondern eher der zweite Chauffeur der Zeitreise. Als Zugabe gab’s nicht nur „Hey Jude“ zum Mitsingen, sondern auch ein Shakespeare-Liebessonett – von Bauer ins Pfälzische übertragen.

