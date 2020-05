Historisches Maß am Stadttor

Speyer.Für Speyer-Kenner war die Lösung der achten Bilderrätselrunde ein Kinderspiel: Bis in die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts hatte die Domstadt ein eigenes Maß- und Gewichtssystem. Auf der nördlichen Seite der Durchfahrt durch das Altpörtel befindet sich bis heute ein eiserner Stab, der oben und unten durch vorspringende Nasen begrenzt ist. Dabei handelt es sich um den „Speyerer Werkschuh“, ein Rechtszeichen aus dem Bereich des Wirtschaftslebens, nach dem sich jeder Handelstreibende der Stadt richten musste. Er hat eine Länge von 28,889 Zentimetern und wurde seinerzeit in 12 Zoll unterteilt.

Das Altpörtel war das westliche Stadttor der Stadt Speyer. Mit einer Höhe von 55 Metern ist es eines der höchsten und bedeutendsten Stadttore Deutschlands. Es wurde im Jahr 1176 erstmals urkundlich erwähnt und war einer von 68 Mauer- und Tortürmen der Stadtbefestigung der Freien Reichsstadt Speyer.

In den unteren der fünf zugänglichen Ebenen beherbergt das Speyerer Wahrzeichen eine Ausstellung über die Stadtbefestigung und die Geschichte des Altpörtels. Im rund 15 Meter hoch liegenden Sitzungssaal in der dritten Etage befindet sich ein Trauzimmer, in der fünften seit Sommer 2014 eine Dauerausstellung zum Speyerer Reichskammergericht. Vom obersten Stockwerk aus gelangt man auf eine umlaufende, etwa 30 Meter hoch liegende arkadenartige Aussichtsgalerie, von der man einen sehr guten Blick über die Altstadt von Speyer und die weitere Umgebung hat.

Ein ganzes Stück schwieriger wird unser neuntes Bilderrätsel. Der gesuchte Giebel ziert das Haus, in dem ein bekannter Würdenträger in Domnähe residiert.

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir am Schluss unserer Rätselserie zehn Abendessen in einer historischen Speyerer Weinstube.

