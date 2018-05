Anzeige

Speyer/Kaiserslautern.Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad hat die Kirchengemeinde in Herxheim am Berg aufgefordert, die umstrittene „Hitlerglocke“ aus dem Turm zu entfernen. „Das ist die einhellige Meinung des Landeskirchenrats, die ich hier ausdrücklich bekräftige“, sagte Schad in seinem Bericht vor der Synode der Evangelischen Kirche in Kaiserslautern. Wenn sich die Opfer des NS-Regimes durch das Läuten der Glocke, die ein Hakenkreuz und den Satz „Alles fuer’s Vaterland – Adolf Hitler“ trägt, verhöhnt fühlten, dann sei es allerhöchste Zeit, sie abzunehmen.

Gemeinderat stimmte dagegen

Die Landeskirche hat dem politischen Gemeinderat bereits angeboten, die Hitlerglocke durch eine neue Glocke gleichen Klangs und gleicher Qualität zu ersetzen und sie der Kommune zu schenken. Der politische Gemeinderat hatte im Februar mit großer Mehrheit für den Verbleib der Glocke im Turm gestimmt. An diesem Beschluss werde man auch weiterhin festhalten, sagte Ortsbürgermeister Georg Welker Anfang Mai zu dieser Zeitung. sin