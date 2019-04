Hits von AC/DC über Green Day bis Metallica

Speyer.Der 80-köpfige Rockchor Speyer bringt die Halle 101 zum Rocken. Am Samstag, 11. Mai, wird es laut und musikalisch. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Der Rockchor und seine faszinierende Rockband brennen darauf, ihrem Publikum einen mitreißenden Abend zu bescheren. In langer und intensiver Arbeit wurde ein breites Spektrum an Rocksongs einstudiert. Nahe am Original bleibend hat der Chorleiter Joe Völker dem Rockchor die Songs auf den Leib geschrieben.

Unvergessliche Hits von Bands wie AC/DC, Evanescence, Foo Fighters, Green Day, Guns’n’Roses, Manfred Mann und Metallica stehen im Repertoire. Einen prägenden Akzent wird auch Queen im Programm setzen.

Für Speisen und Getränke vor, während und nach dem Konzert ist gesorgt. Im Anschluss an das Konzert lädt der Rockchor zur After-Show-Party ein. zg

