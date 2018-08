Hochkarätige Virtuosen bei feinem Festival

Speyer.Von Klassik bis Blues, von Rock bis Ballade, keltisch anmutende Klänge und jazzige Improvisationen – das alles, die Gitarre immer im Mittelpunkt, erwartet die Besucher des 23. Speyerer Gitarrensommers. Das kleine aber feine Festival präsentiert hochkarätige Gitarrenkünstler in neuem Ambiente: Erstmalig finden die Veranstaltungen in der Heilig-Geist-Kirche statt, deren hoher Raum eine ausgezeichnete Akustik verspricht.

Festivalleiter Christian Straube ist es erneut gelungen, Spitzenmusiker wie Soïg Sibéril und Ian Melrose, Chavet oder Andy McKee zu verpflichten.

Soïg Sibéril und Ian Melrose: Wenn zwei Akustikgitarren-Virtuosen wie Soïg Sibéril und Ian Melrose zusammen auftreten, dann darf man Besonderes erwarten. Die herausragenden Musiker eröffnen den Gitarrensommer am Mittwoch, 12. September, um 20.30 Uhr. Sie können bereits auf gemeinsame Projekte zurückblicken. Ihren bretonischen (Sibéril) und schottischen (Melrose) Wurzeln entsprechend, zelebrierten sie schon einmal zusammen ihre keltischen Wurzeln in einer einzigartigen Musik. Diese Klänge sind nun auch in Speyer zu hören – und Sibéril und Melrose schöpfen nicht nur aus den verschiedenen keltischen Traditionen, sondern bedienen sich bei vielen anderen Genres. Ian Melrose wird beim Festival außerdem einen Workshop veranstalten: am 12. September von 14.30 bis 17.30 Uhr.

Daniel Chavet: Der belgische Allround-Gitarrist, unterstützt von David Arens am Schlagzeug und Nicolas Dechêne am Bass, überzeugt durch sein konzentriertes Spiel, das er mit engagierter Virtuosität und der Verschmelzung hoher musikalischer Qualität und spielerischer Zugänglichkeit zu einem harmonischen Ganzen verbindet. Neben ruhigen, melodiebetonten Stücken weiß Chavet auch durch ganz unterschiedliche akzentuierte Anleihen aus Jazz, Rock und Pop zu überzeugen, so dass ein breites Spektrum an malerisch-melodiösen Darbietungen entsteht. Er tritt am Donnerstag, 13. September, um 20.30 Uhr auf.

Guru Guru: Die legendäre Kraut-rock-Band „Guru Guru“ ist wieder da! Sie präsentiert sich um ihren Chef Mani Neumeier sich mit neuem Elan, alter Frische und der hinreißenden Mischung aus (Free) Jazz und eigenwilliger Rockmusik, die für sie charakteristisch ist – Krautrock eben. In ihrer langen Bandgeschichte haben „Guru Guru“ verschiedene Phasen durchgemacht. So waren ihre Hits in den 1970er Jahren stark politisch geprägt, während sie heute eine eher bunte Mixtur verschiedener Genres bieten. Die ist am Freitag, 14. September, 20.30 Uhr, zu hören.

Andy McKee: Wenn der hochbegabte Musiker mit der stahlsaitenbespannten Akustikgitarre seine Bühnenshow startet, glaubt man, ein ganzes Orchester zu hören. Er nutzt den gesamten Gitarrenkörper als Rhythmusinstrument und ergänzt durch gekonntes Tapping und virtuose Percussion sein eigentliches Gitarrenspiel, das sich durch eine stringente Struktur und ein immer auf die Ausgewogenheit der Melodien gerichtetes Augenmerk auszeichnet. McKee fasziniert seine Zuhörer nicht nur durch höchst qualitätsvolle und harmonische Kompositionen, sondern gibt gleichzeitig ein Konzert für das Auge, das seinen vielfältigen Percussion-Variationen kaum zu folgen vermag, heißt es in der Pressemitteilung. Er tritt am Samstag, 15. September, um 20.30 Uhr auf.

Amadeus Guitar Duo und Duo Gruber/Maklar: Bereits vor acht Jahren war das Duo Christian Gruber und Peter Maklar beim Speyerer Gitarrensommer zu Gast und begeisterte schon damals mit seinem harmonischen Zusammenspiel, das aus über 30 Jahren gemeinsamem Gitarrenspiel resultiert. Sie treten dieses Jahr mit dem bekannten Gitarristen Thomas Kirchhoff und dessen Frau Dale Kavanagh auf. Gemeinsam spielen Kirchhoff und Kavanagh als das international renommierte „Amadeus Guitar Duo“. Die Zuhörer erwartet mit dem Quartett ein besonderer Ohrenschmaus, der mit klassischen Kompositionen den Gitarrensommer am Sonntag, 16. September, um 19 Uhr auf höchst gelungene Weise wird ausklingen lassen. zg

