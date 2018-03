„Hochmut kommt vor dem Fall“

Die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner (r.) spricht beim politischen Aschermittwoch. Daneben Fraktionsvorsitzender Dr. Axel Wilke (v. l.), OB Hansjörg Eger, Kreisvorsitzender Michael Wagner und Bürgermeisterin Monika Kabs. © Venus

Speyer.Im Hinblick auf die Neuwahl des Speyerer Oberbürgermeisters am 27. Mai machte die CDU zum Ausklang der Fastnachtszeit mächtig mobil. Mit Amtsinhaber Hansjörg Eger schicken die Christdemokraten einen Bewerber ins Rennen, der beim Politischen Aschermittwoch in der Domhof-Hausbrauerei Unterstützung von einem politischen Schwergewicht erhielt, das in letzter Zeit zunehmend von sich reden macht.

...

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.02.2018