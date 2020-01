Höhepunkte-Schau vergnügt und verzückt

Die Revue „Musical Highlights Vol. 13 – Das Beste aus über 20 Musicals“ kommt in der gut gefüllten Stadthalle sehr gut an. Die Lieder und Szenen aus den Musicals „Die Schöne und das Biest“, „Singing in the rain“, „Hello Dolly“, „New York, New York“, „Der König der Löwen“, „Anastasia“ oder „Aladin“ quittierten die Besucher mit großem Applaus.

© Venus