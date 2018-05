Anzeige

Speyer.Er wurde in Speyer bislang nicht benötigt, sollte aber in jeder Herzsportgruppe vorhanden sein: Ein Notfallkoffer. Dank einer Spende des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses verfügt die Gruppe, die sich einmal wöchentlich in der Salierschule trifft, nun über einen voll ausgestatteten Notfallrucksack mit Defibrillator und Sauerstoffgerät.

Etwas skeptisch beäugten die Teilnehmenden bei der offiziellen Übergabe die Geräte und vielfältigen Medikamente, konnten aber von Dr. Mathis Münchbach beruhigt werden: „Sie müssen sich mit den Medikamenten nicht auskennen, im Notfall werden sie vom betreuenden Arzt verabreicht“, erklärte der Kardiologe der Praxis für Herz- und Kreislauferkrankungen. Er ist das Bindeglied zwischen der Gruppe und den Ärzten und koordiniert den Einsatz seiner Kollegen. „Die Anwesenheit eines Arztes während der Übungseinheiten ist vorgeschrieben“, so Dr. Helmut Ofer, Allgemein- und Sportmediziner aus Dudenhofen, einer der betreuenden Ärzte.

„Die Teilnehmer unserer Herzsportgruppe nehmen außerdem einmal im Jahr an einem Erste-Hilfe-Abend für lebenserhaltende Maßnahmen bei Herz-Kreislauf-Notfällen der DRK teil“, unterstreicht Rita Lorenz, Vorsitzende des Kneipp-Vereins, der die Trägerschaft der Gruppe 1989 übernommen hat. „Gegründet wurde die Herzsportgruppe in Speyer allerdings schon 1979“ weist Klaus Meyer, seit 20 in der Gruppe aktiv und Ansprechpartner für Organisation und Neuanmeldungen, auf die langjährige Erfahrung in diesem Bereich des Reha-Sports hin.