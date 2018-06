Anzeige

Leider habe sich Eichbaum von dieser negativen Entwicklung nicht abkoppeln können. Umso erfreulicher sei die Tendenz in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres, in denen man überdurchschnittliche Absätze im In- und Ausland zu verzeichnen habe, betonte der Vertriebsdirektor. Berechtige Hoffnungen auf eine gute Geschäftsentwicklung äußerte Schneider im Hinblick auf die am Donnerstag beginnende Fußballweltmeisterschaft. Als erfreulich wertete er, dass die vom Großteil der Brauereien im Frühjahr 2018 initiierte Preiserhöhung am Markt ohne Umsatzverluste umgesetzt werden konnte. In den letzten zwei Jahrzehnten habe keine echte Preiserhöhung im Bierbereich stattgefunden.

Nochmals vorgestellt wurde das von Miguel Munoz gemalte Brezelfestbild. Es wird am Brezelfestmontag von Round Table für einen guten Zweck versteigert. Den Festbieranstich nahm Diplom-Ingenieur Jürgen Neubeck vor, der das süffige Nass mit einem Schlag zum Fließen brachte. Nachdem das Beiratsmitglied des Verkehrsvereins mit Uwe Wöhlert und Jochen Schneider die „Erstverkostung“ vorgenommen hatte, konnten sich alle Gäste von der Qualität des vollmundigen Produkts überzeugen, das die Eichbaum-Braumeister mit 5,6 Prozent Alkohol, einer Stammwürze von 13 Prozent und 24 Bittereinheiten eingebraut haben.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 11.06.2018