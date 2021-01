Hoffnung auf einen weiteren Hersteller

Speyer.Über den aktuellen Stand der Covid-19-Impfungen in Speyer informierten am Freitag Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann, der medizinische Fachberater der Stadt Speyer Dr. Klaus-Peter Wresch sowie Caroline Diven vom DRK-Kreisverband Speyer. Den Grundtenor beim Pressegespräch mit Mundschutzmasken im Stadtratssitzungssaal könnte man durchaus als positiv einstufen, auch wenn OB Seiler mahnte, dass die Pandemie die Welt nach wie vor in Atem hält.

Die Stadtchefin ließ aber auch anklingen, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse und finanziellen Mittel im hochentwickelten 21. Jahrhundert Hoffnung machten, die Situation bald in den Griff zu bekommen, damit in der Gesellschaft sukzessive wieder ein Stück Normalität einkehren könne. Bis es soweit sei, setze man auf das Verständnis der Bevölkerung, betonte Seiler.

Weitere Aufklärungsarbeit halten Eymann und Wresch für geboten. Das scheint bei insgesamt 31 Impfzentren in Rheinland-Pfalz auch nötig zu sein. Wobei Speyer nach Auskunft von Eymann organisatorisch und personell gut gerüstet ist. Seinen Ausführungen zufolge steht das in der Stadthalle untergebrachte Impfzentrum in täglichem Kontakt mit der von der Landesregierung beauftragten Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz. Eymann: „Das Speyerer Impfzentrum wurde mit einer extrem kurzen Vorlaufzeit eingerichtet und konnte bereits Mitte Dezember Impfbereitschaft melden. Auch über die Weihnachtsfeiertage waren wir unermüdlich mit organisatorischen Abläufen beschäftigt. Was mit dazu beitrug, dass am Mittwoch dieser Woche alle acht Seniorenzentren Vollzug melden konnten!“ Den genannten Zahlen zufolge wurden durch mobile Impfteams bei Heimbewohnern und Mitarbeitern insgesamt 821 Impfungen durchgeführt.

Mehr Kapazitäten als Vakzine

Das Impfzentrum ist am Donnerstag vor einer Woche an den Start gegangen. Hier wurden bis diesen Donnerstag 345 Impfungen vorgenommen. Eymann dazu: „Die über 80-Jährigen der ersten Prioritätengruppe waren sehr aufgeschlossen. Viele haben sich bedankt und bis heute ist uns kein Fall bekannt, wo ein Impfling über Kopfschmerzen oder andere Nebenwirkungen geklagt hätte!“ Auf die nun auch in den beiden Speyerer Krankenhäusern laufenden Impfaktionen eingehend, unterstrich Eymann, dass auch dort eine Priorisierungsliste zur Anwendung komme. Demzufolge werden erst Ärzte und Pflegekräfte und danach alle anderen bis hin zum Verwaltungspersonal geimpft. Eymann machte auch deutlich, dass die momentan täglich ins Impfzentrum angelieferten Ampullen lediglich für 60 Impfungen ausreichten, man kapazitätsmäßig jedoch jeden Tag 200 Personen impfen könne.

Große Hoffnung setzt Eymann daher auf einen zweiten Impfstoff. Um bei Verfügbarkeit gewappnet zu sein, soll in der Stadthalle eine zweite Impfstraße eingerichtet werden, die ihre Arbeit nach derzeitiger Planung Mitte Februar aufnehmen könnte. Dann könnten in jeder Impfstraße täglich 200 Personen geimpft werden. Allerdings mit der Einschränkung, dass das Impfangebot von der ersten Prioritätengruppe bisher gut angenommen wurde und alle Termine bis in den Februar hinein ausgebucht sind. Da der Übergang von der ersten auf die zweite Gruppe von der Verfügbarkeit der Impfstoffe und der weiteren Resonanz abhänge, sei das wohl eher ein fließender Prozess.

Dankbar verwies Eymann auf die Firma Thor Chemie, die dem Impfzentrum ein Kühlgerät für die Impfampullen zur Verfügung stellte. Was zur Folge hatte, dass die Ampullen nicht mehr in einem Impfzentrum in Wörth abgeholt werden müssen, sondern Speyer direkt zugeführt werden können.

Dr. Klaus-Peter Wresch, städtischer Fachberater und Leiter des Speyerer Abstrich-Zentrums in der Halle 101, ergänzte, dass die Impfbereitschaft in Speyer relativ hoch sei. Wreschs Appell dazu: „Um die Pandemie in den Griff zu bekommen, müssen sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung impfen lassen!“ Potenziellen Impfskeptikern schrieb er mit Nachdruck ins Brevier, dass die derzeit verfügbaren Impfstoffe trotz beschleunigter Zulassungsverfahren den normalen europäischen Sicherheitsstandards entsprechen würden. Der Wirkungsgrad beim Impfstoff von Biontech/Pfizer liege immerhin bei 95 Prozent, sagte Wresch. Wobei der komplette Schutz erst nach der zweiten Impfung eintrete.

Da im Optimalfall nur noch fünf Prozent Nichtgeimpfte andere anstecken könnten, sei sich jeder Geimpfte seiner Verantwortung für die Gesellschaft bewusst, schloss der medizinische Fachberater der Stadt. Dem konnte Caroline Diven vom DRK-Kreisverband Speyer nur zustimmen. Sie wies darauf hin, dass auf das mobile Impfteam des DRK noch reichlich Arbeit zukomme, da auch Mitarbeitern und Insassen von Behindertenwerkstätten, der Lebenshilfe und vergleichbaren Einrichtungen Impfangebote unterbreitet würden.

