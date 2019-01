Hoffnungen ruhen auf Konversion

Speyer.Mit einer dreistündigen Klausur zu wichtigen Stadtentwicklungsthemen hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ein erstes Zeichen für die künftige Arbeit im Stadtrat gesetzt. Zu dem offenen Informations- und Meinungsaustausch waren alle im Rat vertretenen Fraktionen eingeladen. Vorgestellt haben Seiler, Stadtentwickler Bernd Reif und die Leiterin der Planungsabteilung, Kerstin Trojan, die derzeitigen Planungen zur Wohnraumversorgung der Stadt, zur Entwicklung des Industriehofs, zu städtebaulichen Planungen im Quartier Normand und erste Ansätze zu einer interkommunalen Gebietsentwicklung in Norden der Stadt.

Dort sollen in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde Rheinauen und der Ortsgemeinde Otterstadt Wohnbau- und Gewerbeflächen geschaffen werden. In der Aussprache zum Thema Wohnraumversorgung standen die geplante Sozialquote und das „Einheimischenmodell“ im Zentrum der Diskussion. Ratsbeschlüsse dazu gibt es noch nicht, die Verwaltung lege aber demnächst differenzierte Vorschläge vor, so Seiler.

Mehrere Fraktionen sprachen sich für einen „achtsamen Umgang“ mit Nachverdichtung aus und wünschten sich quartiersbezogenes Vorgehen unter Festlegung von Zielmarken. Das Grünflächenkonzept wird derzeit erarbeitet.

Die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung des Industriehofs seien durchaus positiv zu bewerten, erklärte Stadtentwickler Bernd Reif, die Gespräche mit den Eigentümern konstruktiv. Die Erhaltung des einzigartigen bauhistorischen Ensembles sei durch denkmalschützerische Festlegungen, die beim Landesamt für Denkmalpflege gerade erarbeitet werden, gesichert. Angestrebt wird für den Industriehof ein „urbanes Gebiet“, das gewerbliche und Wohnnutzungen zulässt.

Normand-Gelände braucht noch

Großes Potenzial sehen alle Beteiligten in der 3,26 Hektar großen Fläche auf dem Gelände Normand, die für Wohnungsbau erschlossen werden soll. Erschließung und Baulandentwicklung dieser letzten großen innerstädtischen Fläche nehmen allerdings noch Zeit in Anspruch.

In Speyer-Nord soll eine strategische Neuausrichtung der bisherigen Planungen zur Konversion, die durch den Aufbau der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende ausgebremst wurden, angestoßen werden. Die mittlerweile für die Konversion freigegebenen Flächen der ehemaligen Kurpfalzkaserne sind dabei Ausgangspunkt für eine Initiative zur interkommunalen Gebietsentwicklung mit der Verbandsgemeinde Rheinauen und der Ortsgemeinde Otterstadt, um dort dringend benötigte Gewerbe- und Wohnbauflächen zu erschließen. Bereits am 12. Februar wird es eine gemeinsame Sitzung der Bauausschüsse der drei Gebietskörperschaften zu diesem Thema geben.

„Die Weichen für die künftige Stadtentwicklung müssen frühzeitig und richtig gestellt werden“, sagte OB Stefanie Seiler. Und deshalb strebe sie bei diesen Themen eine enge Abstimmung mit den Ratsfraktionen an. Einmal jährlich soll künftig in einer solchen Sitzung über zentrale Fragen der Stadtentwicklung mit den Ratsfraktionen beraten werden. Die Stadträte haben diese neue Vorgehensweise einhellig begrüßt. zg

