Hoffnungszeichen in einer verrückten Welt

Mannheim.Dota Kehr lehrt uns, Hoffnungszeichen zu erkennen, wo wir sie sonst übersehen – zum Beispiel in Person schwangerer Frauen im Baumarkt. „Wer glaubt an die Zukunft und löst das Problem?“, fragt sie im Song „Schwangere Frauen“ von ihrem jüngsten Album „Die Freiheit“, und das bordet vor Kreativität und Originalität geradezu über.

Sie ist ja selbst ein Hoffnungszeichen – dafür, dass die Popmusik sich immer weiterentwickelt, vor allem in ihren Texten. Wer das selbst erfahren möchte, hat dazu am Freitag, 24. Januar, um 20 Uhr in der Alten Feuerwache die Chance.

Kehr kommt mit ihrer Band unter dem Namen Dota, gemeinsam sind sie seit fünf Jahren unter dieser Flagge unterwegs, und das Vorgängeralbum „Keine Gefahr“ haben sie beim gefeierten Gastspiel im ausverkauften Capitol im April 2017 präsentiert. Mit „Die Freiheit“ hat sich die Songwriterin noch mal deutlich gesteigert, hat die Freiheiten im Sound beibehalten und bei den Themen ihrer Texte ganz großes Kino geschrieben.

Sie spannt den Bogen von fantastisch-verträumten Liebesliedern („Internetshop“, „Jeden Tag neu“) über düstere Zukunftsvisionen („Raketenstart“) und ironisch-gewitzte Großstadt-Songs bis zu einem sommerleichten Splatter-Hit („Nackte Beine“). Aus dem Dilemma, sich in einen politisch inkorrekten Partner zu verlieben („Rassistischer Witz“) mogelt sie sich zwar ein bisschen raus, das macht den Song aber nicht weniger anregend.

Die einfallsreichen, teils mystischen, teils verspielten und um Bläser bereicherten Arrangements tragen auf dem Album zusätzlich zum Hörvergnügen bei. Darauf werden die Zuhörer in der Alten Feuerwache zwar verzichten müssen, aber dafür gibt’s vielleicht schon einen Vorgeschmack aufs neue Werk „Kaléko“, das im März erscheint.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.01.2020