Speyer.Die Städtische Galerie unter Leitung von Franz Dudenhöffer zeigt in ihrer neuen Verkaufsausstellung überwiegend Aquarelle von Johannes Doerr und Gerd Roos. Wobei Doerr seine teils neuen Aquarelle im Ausnahmefall mit Acrylfarben mischt, während bei Roos zeichnerische Elemente die Kompositionen ergänzen. Vervollständigt wird die Präsentation durch kleinere Skulpturen aus Bronze und Ton. Zudem sind von Gerd Roos mehrere zu Skizzenbüchern gebundene Sammlungen von Aktzeichnungen zu sehen. Bereits für einen Euro sind am Empfang Kunstkarten mit überwiegend Speyerer Motiven erhältlich.

Bei Doerr und Roos handelt es sich um zwei Persönlichkeiten, die den Beruf des Künstlers nicht hauptberuflich ausübten beziehungsweise noch ausüben, deren Namen in Speyer jedoch einen guten Klang haben. Während Doerr als Schriftsetzer arbeitete und im Druckgewerbe schon früh den Umgang mit Typographie und künstlerischen Techniken erlernte, hat Roos zunächst Bauzeichner gelernt und anschließend Kunsterziehung und Geografie an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule Landau studiert. Bis zum Eintritt in den Ruhestand wirkte er als Lehrer an der Siedlungsschule in Speyer-Nord.

25 Jahre zusammen unterwegs

Die Ausstellung in der Städtischen Galerie kann als Hommage an die Freundschaft der beiden Maler interpretiert werden, die bis zum Ableben von Roos gut 25 Jahre lang in Sachen Kunst zusammen unterwegs waren und sich bei gemeinsamen Familienurlauben, zahlreichen Malreisen und Sitzungen der Aktzeichengruppe „AKTzent“ gegenseitig inspirierten.