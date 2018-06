Anzeige

Speyer.Erstklassiger Service, beste Werkstattleistung – einmal mehr wurde das Autohaus Raber in der Auestraße mit dem Honda Quality Service Award prämiert. Mit dieser Auszeichnung würdigt Honda Deutschland Partner, die dem hohen Qualitätsanspruch des Unternehmens in besonderer Weise Rechnung tragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Autohauses.

Voraussetzung für den Erhalt des Gütesiegels ist, dass die von Honda und TÜV-Süd durchgeführte Qualitätsprüfung in allen getesteten Bereichen mit der Note „sehr gut“ bewertet wird. Bei dem verdeckten Werkstatt-Test gilt es, bei einer Inspektion in dem zuvor entsprechend präparierten Fahrzeug fünf Fehlern auf die Spur zu kommen. Neben der Werkstattleistung werden telefonische Terminvereinbarung, Serviceannahme, Rechnungsstellung und Fahrzeugabholung bewertet.

„Diese Auszeichnung ist für unsere Kunden ein Garant für gleichbleibende Qualität auf hohem Niveau“, freuen sich die Geschäftsführer Christiane Raber und Ralf Gammelin. Natürlich sorge die mit dem Award verbundene Bestätigung der sehr guten Arbeit des gesamten Teams auch intern immer wieder für Ansporn. zg