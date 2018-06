Hotel-Charakter hat sich deutlich verstärkt

Anzeige

Speyer.Nach 16 Jahren als Leiter der Jugendherberge Speyer geht Marco Böhm neue Wege. Er wechselt in die Mainzer Zentrale und wird fortan 45 Häuser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weiterentwickeln helfen. Ihm folgt jetzt Jörg Meurer, der in den vergangenen fünf Jahren beruflich im Mannheimer Raum tätig war.

Für Böhm bleibt die Zeit in Speyer unvergesslich. „Ich habe viele Jahre mit den Mitarbeitern hier sehr gut und gerne zusammengearbeitet“, betont er. Vollzeit-, Teilzeit- und 450-Euro-Kräfte gehören zum 30-köpfigen Team, das Meurer nun leitet. Die Freundlichkeit der Mitarbeiter und die Offenheit des Hauses imponieren ihm, wie er sagt.

Der gelernte Koch, für den Gemeinschaftsverpflegung kein Fremdwort ist, ist in der Domstadt geboren, lebte zwischenzeitlich eine Zeit im Odenwald und sucht nun mit 53 Jahren nochmal eine Veränderung. Die findet er in der Speyerer Jugendherberge. Rückblickend beschreibt Böhm sie so: „Wir sind Stück für Stück gewachsen. Aktuell haben wir 41 000 bis 42 000 Übernachtungen im Jahr. Bistro und Familienprogramm sind hinzu gekommen, ebenso drei Zimmer und ein Tagesraum.