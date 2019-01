„Hüttenzauber“ exklusiv für Damen

Speyer.In der Saunalandschaft des Bademaxx findet am heutigen Montag eine lange Saunanacht statt – exklusiv für Damen. Unter dem Motto „Hüttenzauber“ werden die Besucherinnen von 19 Uhr bis 23.30 Uhr mit Aufgüssen und Extras verwöhnt, die an diesem Tag in der Blockhaussauna im Garten und in der finnischen Sauna halbstündlich stattfinden. Von 22 Uhr bis 23.30 Uhr ist FKK-Baden im Hallenbad möglich.

Darüber hinaus offeriert die Gastronomie neben den üblichen Speisen und Getränken etwas besonderes und ein Physiotherapeut bietet mit seinem Team Schnuppermassagen an. Im Wellnessbereich finden Besucher drei finnische Saunen, ein Dampfbad und ein Biobad. Lounge und Ruheraum bieten ein Erlebnis für die Sinne und einen bezaubernden Blick auf den Saunagarten.

Entspannen lässt es sich im Bistrobereich am offenen Kamin oder auf der Terrasse. Erfrischen können sich die Besucher am Eisbrunnen, unter Erlebnisduschen, im Tauchbecken oder im Naturteich. zg

