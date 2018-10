Humoreske Stücke erklingen im Sopran

Speyer.Almut-Maie Fingerle führt mit ihrem samtenem Sopran und begleitet von Alexander Levental am Klavier am Sonntag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Synagoge Beith-Schalom in eine heitere Welt. Für den Liederabend haben die beiden humorvolle und leichte Stücke ausgewählt. Als Höhepunkt ertönt die Uraufführung eines jüdischen Liedes der in Ketsch lebenden Komponistin Tamara Ibragimova.

Am Liederabend werden Werke romantischer jüdischer und nicht jüdischer Komponisten wie Hugo Wolf, Gustav Mahler, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Arnold Schönberg zum Klingen gebracht. Bereichert wird das Konzert zudem durch den Hesse-Lieder-Zyklus „Die Lieder aus dem Stadtgarten“ von Tamara Ibragimova.

Amüsante Kleinode

Heiter werden zudem eine Auswahl amüsanter Kleinode aus dem „Italienischen Liederbuch“ von Wolf und auch die als Humoresken bezeichneten Lieder aus „Des Knaben Wunderhorn“ von Gustav Mahler. Arnold Schönberg schrieb für das „Brettl-Theater“ humorvolle, freche Lieder. Diese und auch bekannte Kompositionen von Mendelssohn erweitern den vergnüglichen Ausflug durch den Herbst, wenn Fingerle und Levental die Zuhörer in eine abwechslungsreiche, fidele und kurzweilige Welt mitnehmen. zg

