Hygienekonzept wird erstellt

Das Land Rheinland-Pfalz hat die vierte Corona-Verordnung erlassen, die für Individualsport im Freien, beispielsweise für Rudern, Segeln, Tennis, Golf, Reiten und den Luftsport Lockerungen vorsieht, die die Ausführung der Sportarten ermöglichen sollen. Das Land stellt die Nutzung der Freiluftsportstätten allerdings unter den Genehmigungsvorbehalt der jeweiligen Träger der Sportstätten. Die Stadtverwaltung Speyer als Träger bereitet die Öffnung der Anlagen aktuell vor und erarbeitet ein Hygienekonzept.

„Ich kann den Wunsch der Sportler, die schnellstmöglich wieder in ihr gewohntes Training einsteigen wollen, sehr gut nachvollziehen“, betont Sportdezernentin Monika Kabs. „Der Gesundheitsschutz muss jedoch nach wie vor oberste Priorität haben. Um ein Hygienekonzept zu erarbeiten und dieses auch umsetzen zu können, haben wir uns dazu entschlossen, die Sportstätten erst Anfang Mai zu öffnen. Das gibt uns auch die Chance die nächste Besprechung zwischen Bund und Ländern, die am 30. April stattfinden soll, abzuwarten“, so die Bürgermeisterin weiter.

Die Verordnung sieht ausschließlich Lockerungen für Freiluftsportarten vor, nicht für Hallensport. Auch muss zwischen Individualsport und Mannschaftssport differenziert werden. Für den Mannschaftssport im Breiten- und Amateurbereich gibt es keine Lockerungen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.04.2020