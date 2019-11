„Ich habe persönlich viel mitgenommen“

Speyer.Amelie Zimmermann leistet den Bundesfreiwilligendienst („Bufdi“) im St.-Vincentius-Krankenhaus. „Das ist eine gute Vorbereitung für alle, die in Richtung Medizin gehen wollen“, findet die 20-Jährige. Sie gehört zu den rund 80 Männern und Frauen in den Einrichtungen des Bistums. Von der Tätigkeit im St.-Vincentius-Krankenhaus nimmt Amelie Zimmermann auch für sich persönlich sehr viel mit.

Nach dem Abitur erfüllte sich der Traum vom Medizinstudium für die 20-jährige Otterstadterin noch nicht. Amelie Zimmermann überlegte, wie sie die Wartezeit sinnvoll überbrücken kann. Auf der Webseite des Caritasverbandes stieß sie auf die Seite des Bundesfreiwilligendienstes mit den offenen Stellen. Sie bewarb sich beim St.-Vincentius-Krankenhaus, wo sie die Station 9 unterstützt. Hier liegen Patienten der chirurgischen Kliniken.

Routiniert im Alltag

„Die ersten zwei Monate waren hart“, berichtet die Otterstadterin über den Start im Bundesfreiwilligendienst. Sie schaute sich viele Handgriffe ab, inzwischen ist sie routiniert. „Ich habe angepackt und Eigeninitiative gezeigt.“ Ihr Arbeitstag beginnt mit dem morgendlichen Durchgang durch die Patientenzimmer. Sie misst Blutdruck, Puls und Sauerstoff. Weil sie eine Sanitätshelfer-Ausbildung absolviert hat, darf sie auch Blutzuckerwerte bestimmen. Die übrige Zeit geht sie dem Pflegepersonal zur Hand, teilt Essen aus und sammelt die Tabletts wieder ein, überzieht Betten, übernimmt Botengänge innerhalb des Krankenhauses. Natürlich hilft sie auch den Patienten, etwa beim Anziehen, beim Gang ins Bad oder zu Untersuchungen. Hat jemand Angst vor einer anstehenden Operation, findet Amelie Zimmermann beruhigende Worte.

„Besonders interessant ist für mich, dass ich bei der Visite mitgehen darf“, sagt sie. So lernt sie Krankheitsbilder und Therapien kennen. Darüber hinaus erläutern ihr die Krankenschwestern gerne, wie Krankheiten entstehen und an welchen Symptomen sie zu erkennen sind. „Ich schätze es sehr, dass sie sich so viel Zeit nehmen“, lobt Amelie Zimmermann ihre Kolleginnen.

Inzwischen kommt sie auch gut mit Patienten klar, die ablehnend und mürrisch reagieren. „Mit der Zeit lernt man, damit umzugehen.“ Dann heißt es, hilfsbereit bleiben und Fürsorge leisten. „Die Menschen nehmen es an“, weiß sie. Sie lässt sich von schlecht gelaunten Patienten nicht mehr schrecken – im Gegenteil. Sie habe gelernt, unvoreingenommen und offener auf die Menschen zuzugehen, sagt die junge Frau.

Die Seminartage des Bundesfreiwilligendienstes bezeichnet sie als „sehr gutes Angebot“ und „gute Ergänzung“ zur praktischen Arbeit, um sich selbst weiterzuentwickeln. Politische Bildung und richtiges Kommunizieren waren zwei der Themen.

Inzwischen befindet sich Amelie Zimmermann im Endspurt, denn bald geht ihr Traum in Erfüllung: Die 20-Jährige beginnt in Innsbruck ein Medizinstudium. „Ich kann den Bundesfreiwilligendienst als Vorbereitung aufs Studium auf jeden Fall weiterempfehlen.“ zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.11.2019