„Ich hätte auch mitgemacht“

Von jüngstem Talent beeindruckt

„Es gibt immer wieder sehr emotionale Momente. Besonders dann, wenn bei einem Kandidaten der Groschen fällt.“ Was meint er damit? „Naja, wenn wir Tipps geben, dann nehmen die jungen Leute das ja gerne an. Aber wenn sie dann irgendwann merken, warum das so ist oder wenn sie verstehen, um was es eigentlich ging. Das ist wirklich spannend zu beobachten.“ Die wenigsten der Kinder hätten schon mit einer Band gespielt. Für sie sei es dann eine ganz besondere Erfahrung. „Da wird gelacht und geweint – auch vor der Kamera.“ Wieder lacht Ullmann. „Musik ist ja sowieso etwas sehr Emotionales. Aber gerade in dieser Atmosphäre – es ist einfach toll!“ Er kann sich da nur wiederholen.

Seit sechs Jahren ist Ullmann dabei. Die Sendung gibt es bereits seit zehn Jahren. Einen besonderen Moment zu beschreiben, fällt dem Musiker schwer. In dieser Jubiläumsstaffel ist er jedoch besonders beeindruckt von dem jüngsten Talent: Jonah, zehn Jahre alt. Ullmann: „Als er sich beworben hat, war Jonah erst neun. Er hat mich an mich selbst erinnert. Ich habe in diesem Alter auch mit dem Gitarre-Spielen und Musizieren angefangen.“ „Kleines Rocktalent“ nennt er ihn. „Wenn es ,Dein Song’ damals schon gegeben hätte, hätte ich da auch mitgemacht“, sagt der Mannheimer. Trotz alledem hat Ullmann keinen Favoriten. Es sei keine Castingshow im klassischen Sinne. Die Frage sei also nicht „wie gut können die Kinder singen?“ oder „Wie gut spielen sie Gitarre?“ „Die Frage ist ,wie gut ist der Song?’ Und da greifen wir als Coaches und als Band ja mit ein. Wir versuchen, für alle die gleichen Chancen zu bieten.“

Die Arbeit mit Kindern ist für Ullmann schon fast Routine. Viel habe er schon mit verschiedenen Kinderchören gearbeitet. Zudem hat er an der CD zum 25. Jubiläum der Sendung „Löwenzahn“ mitgeschrieben. Zum Liedermachen mit „alten Hasen“, wie er sie nennt, sieht er große Unterschiede. „Natürlich haben die Kids noch nicht so viel Erfahrung“, sagt er. „Dafür nehmen sie gerne die Tipps an. Erfahrene Musiker hingegen haben meist ihre eigenen Ansichten zu ihren Songs und sind oft schwer davon abzubringen.“ Mit den „alten Hasen“ hat der Mannheimer während der Sendung aber trotzdem zu tun – und er liebt die Arbeit mit den Kollegen. „Laith und ich kennen uns schon länger – auch vor der Zeit bei ,Dein Song’“, erklärt er. Als ein schönes Miteinander beschreibt er die Arbeit neben dem ebenfalls aus Mannheim stammenden Sänger Laith Al-Deen.

Auf die Frage, was das Schönste an der Arbeit sei, antwortet Ullmann knapp: „Die Sonne und das Meer!“ Wieder lacht er. „Nein, das Schönste ist es, mit der Musik arbeiten zu können und vor allem am Songwriting. Ich denke, ich habe da ein ganz gutes Gespür, was geht und was nicht. Wir arbeiten hier immer im Team – da steckt ja eine ganze Band dahinter – und es ist ein sehr dynamischer Prozess.“ Er und seine Kollegen Peter Zettl, Georg Göb und Sherita Jacklin seien sich zwar auch nicht immer einig, „aber das ist wie die Arbeit mit der eigenen Familie.“

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 16.03.2018