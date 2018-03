Anzeige

Strikt und geradlinig

Bei seiner Arbeit ist er strikt, geradlinig und technisch, auf seine Eigenständigkeit legt er viel Wert. „Ich agiere nach dem Prinzip der ‚alten Schule‘: Jede Stilrichtung beinhaltet bestimmte Attribute, über die sie definiert wird, und denen sie gleichzeitig entsprechen muss. Stilbrüche kommen bei mir nicht in Frage. Ich lebe nach einem Prinzip der Reinheit“, erklärt Srkalovic.

Die europäische Stilrichtung der Pop-Art, in deren Nachfolge sich der Maler selbst sieht, lebt von der bildnerischen Reduktion, bleibt aber in der Darstellung immer anatomisch richtig. Die Basis für Srkalovic’ Kompositionen ist dabei das Spiel mit dem Gegensatz. So stellt er gern hell gegen dunkel, kantiges verbindet er mit Rundungen. Er nutzt die Gegensätze, diese Konkurrenz im Bild gezielt, damit sein Werk nicht statisch wirkt. Für Srkalovic ist diese Formel, die auch in all seinen Bildern spürbar ist, das was die Malerei „vollständig“ sein lässt.

Seine Bilder leben von den Einflüssen seiner Umgebung: Tiere sind eines seiner Hauptthemen, künstlerisch, wie auch im echten Leben: Elefanten, Rehe, Vögel, und auch Bisons mag er gern. Der Künstler erschafft sein Zwiegespräch mit der Natur, indem er auf großen Leinwänden sein differenziertes Wissen manifestiert. Mit Srkalovic, der in der Grazer Kunstszene aktiv ist, könnte ein kultureller Austausch und eine interessante künstlerische Auseinandersetzung gelingen, heißt es in der Mitteilung abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 31.03.2018