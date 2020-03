Ihr Gesang bringt Freude

Speyer.In der katholischen Kirche St. Bernhard findet am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr das deutsch-französische Freundschaftskonzert mit den Chören „Les Chansonettes“ aus Speyer, „Madeleine en Chœur“ aus der Partnerstadt Chartres und „Chorissimo“ aus Dudenhofen statt.

Der Titel „Chante la vie – Besinge das Leben“ ist Programm, denn fröhlich und beschwingt werden altbekannte und moderne Chansons erklingen, aktuelle französische Hits und Musicalsongs, wie zum Beispiel „La maladie d’amour“ von Michel Sardou, „Je veux“ von Zaz oder „Mon histoire“ aus dem Musical „Les Misérables“.

„Les Chansonettes“ sind als Ensemble aus der Arbeit der Deutsch-Französischen Bibliothek in Speyer hervorgegangen. Die Chansongruppe probt ein Mal im Monat unter der Leitung von Almut-Maie Fingerle. Die Besonderheit des Ensembles ist die gelebte deutsch-französische Freundschaft. Die Gruppe besteht aus 30 Sängerinnen aus Speyer und dem Umland, deren eine Hälfte Deutsch und deren andere Hälfte Französisch als Muttersprache hat. Gesungen wird immer auf Französisch, Probensprache ist ein lebendiger französisch-deutscher Sprachmix, und über allem steht der große Spaß am gemeinsamen Musizieren. Die besondere Begeisterung und Liebe für das französische Chanson wird im Konzert zu hören und zu sehen sein. Es ist genau diese Leidenschaft, die die beiden Chöre „Les Chansonettes“ und „Madeleine en Chœur“ miteinander verbindet. Der Kontakt zwischen den beiden Gruppen entstand im Mai vergangenen Jahres, als eine kleine Abordnung aus Speyer bei den Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft Speyer-Chartres in Frankreich zu Gast war und ein Minikonzert gab.

„Madeleine en Chœur“ besteht seit 2009 und vereint etwa 90 Sänger unter der Leitung von Sébastien Bouvet, von denen 40 am 14. März in St. Bernhard zu hören sein werden. Das Repertoire umfasst nicht nur Klassiker des französischen Chansons, sondern auch internationale Hits und Songs. „Es ist für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas dabei“, sagt Bouvet und ergänzt „le chant donne de la joie – der Gesang bringt einfach Freude“.

Bereichert wird das Programm weiterhin durch einige Songs mit „Chorissimo“ aus Dudenhofen. Zwei Moderatorinnen führen durch den Abend, erläutern ausgewählte Chansons und machen damit auch die Liedtexte für das Publikum zugänglich.

Das Konzert möchte einen kleinen Beitrag zur Pflege der deutsch-französischen Freundschaft leisten. „Musik überwindet spielend alle Grenzen, und die Geschichte zeigt, dass aus früheren Gegnern Freunde geworden sind. In der aktuellen Lage ist es wichtig, dass der Arbeit auf politischer Ebene eine menschliche und lebendige Komponente hinzugefügt wird“, so Fingerle. Dies geschieht nicht nur durch das gemeinsame Singen, sondern auch durch die Unterbringung der französischen Gäste in Familien. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020