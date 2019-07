Ihr Herz schlägt für die roten Teufel vom 1. FCK

Speyer.Um die Stadt, für die sie seit dem 20. Mai arbeitet, etwas besser kennenzulernen, will Jennifer Braun „das ganze Brezelfest-Programm mitmachen“. Und dies sicher stets in Reichweite ihrer neuen Chefin. Denn das ist Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, und die sagt von sich selbst: „Ich bin mit Leib und Seele Speyererin.“

Und deren persönliche Referentin hat zwar in den drei Jahren Staatskanzlei als rechte Hand von Ministerpräsidentin Malu Dreyer viel über Verwaltungsabläufe gelernt. Aber die aus Bornheim bei Landau stammende und dort wohnende Politologin möchte dem Stadtoberhaupt möglichst viel Hilfestellung geben. Und hierfür ist es freilich von Vorteil, wenn sie Speyer über den Dom und die Maximilianstraße hinaus kennen- und damit gewiss bald auch lieben lernt.

Bei Seilers Vorstellung als SPD-Kandidatin im Oktober 2017 hatte ihr die Ministerpräsidentin Mut zugesprochen, als sie erzählte, sie sei „auch 34 Jahre jung gewesen, als ich zur Oberbürgermeisterin von Bad Kreuznach gewählt worden bin“. Deshalb hat Dreyer im Frühjahr ihre persönliche Referentin, die in den drei Jahren in der Mainzer Schaltzentrale erwiesenermaßen sehr gute Arbeit geleistet hat, nicht nur mit einem weinenden Auge, sondern auch mit einem lachenden ins Speyerer Stadthaus ziehen lassen. Damit ließ die stellvertretende Parteivorsitzende ihren Worten Taten folgen, da sie Seiler bestmögliche Unterstützung versprochen hatte.

Braun hat sich auf die Ausschreibung der Stelle beworben, da Speyer näher zu ihrem Wohnort in der Südpfalz-Gemeinde liegt als Mainz. Dort hatte sie zwar eine Zweitwohnung, aber nun möchte sie sich in ihrem Heimatdorf mit ihrem Lebensgefährten gerne die geschlagenen Wurzeln mit Eigentum vertiefen. Das ist das erklärte Ziel der sympathischen jungen Frau, die mit ihren 34 Jahren gerade mal ein Jahr jünger ist als die Verwaltungschefin. Seiler kannte sie schon ein bisschen von deren Mainzer Zeit. Nach dem Soziologie-Diplom war die Speyererin in Mainz als Referentin für den SPD-Landesverband tätig.

Bewerbung wohl überlegt

„Meine Bewerbung hatte ich mir wohl überlegt“, räumt Jennifer Braun im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Aber Malu Dreyer habe ihr „großes Verständnis entgegengebracht“ und keine Steine in den Weg Richtung Vorderpfalz gelegt. In der Gewissheit, dass die Wellenlänge mit der OB stimmt, trat sie den Job gerne an. Es mangelt beiden nicht an Ideen, wie das Lebensumfeld in der Domstadt für die Menschen noch verbessert werden kann. Bei einer Klausurtagung auf Abteilungsleiterebene habe sie das Gefühl bekommen, dass sie mit den neuen Mitarbeitern gut auskommen könne.

Hauptveränderung gegenüber ihrem Job in der Staatskanzlei sei, dass sie – bei ähnlichem Arbeitsaufwand – nach einem Abendtermin schneller zu Hause sei, da die weiten Anreisen in alle Ecken des Bundeslandes und vor allem auch die späten Heimreisen wegfallen. Neben bestmöglicher Vorbereitung der Seilerschen Termine und gezielter Unterstützung beim Bewältigen ihrer vielfältigen Verwaltungsaufgaben und den Repräsentationspflichten will die persönliche Referentin auch dazu beitragen, dass Stefanie Seiler verstärkt ihrer besonderen Bedeutung als oberste Bürgerin der Stadt bewusstwerde. Bemerkenswert findet sie, dass die Oberbürgermeisterin ihr freistellt, ob sie bei Wochenendterminen dabei sein oder bei der Familie bleiben möchte.

Es gibt bei aller Euphorie über die nicht unwichtige Position an der Seite des Stadtoberhaupts auch ein wenig Freiraum für Privates: Nachdem die sportbegeisterte Südpfälzerin im Anschluss an ihr Studium ein Volontariat in der Pressestelle des 1. FC Kaiserslautern absolvierte und den Abstieg aus der ersten Bundesliga miterleben musste, schlägt ihr Herz weiterhin für die roten Teufel. Selbst hat sie nie Fußball, sondern Handball beim Landesligisten SV Bornheim gespielt, bis ein Kreuzbandriss das Ende der sportlichen Karriere für die damals 27-Jährige bedeutete.

Nun setzt die junge Frau voll auf die politische Karriere ihrer Vorgesetzten. Und wenn Stefanie Seiler sie nicht zu sehr beansprucht, dann bleibt Jennifer Braun sicher noch Zeit für die von ihr geliebten Städte-reisen in Europa. Sie empfiehlt Gleichgesinnten beispielsweise „eine Zugfahrt nach Mailand, von Karlsruhe aus“ und schwärmt für Dresden. Aber zunächst ist erst mal mehrfach Speyer angesagt.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 03.07.2019