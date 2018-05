Anzeige

Susanne Lorenz, die von 1994 bis 2000 ein Studium an der Kunstschule Rödel in Mannheim absolvierte und seit 2002 öffentlich ausstellt, hat einen großen Drang, sich über Farben und das Innere von Wesen auszudrücken. Er mündet in der Darstellung von Tierbildern, die sie ohne Vorlage malt. Durch den Dialog von innerer und äußerer Wahrnehmung entstehen abseits einer zoologisch korrekten Wiedergabe Szenarien einer Parallelwelt, in denen individuell gestaltete „Wesen“ die Hauptrolle spielen.

Dabei will die Tierliebhaberin zeigen, welche Energien Tiere als Individuum oder in Massen ausstrahlen. Ob Insekt, Vogel oder Ratte – für Lorenz stehen alle Tiere als Teil der Schöpfung gleichwertig nebeneinander. Mit ihren zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit wechselnden Kompositionen in kraftvollen Acryl-Farben zeigt sie Lebewesen abseits geschönter Darstellungen. Ihre Wertschätzung der Fauna kann als malerisches Manifest zugunsten eines unverzichtbaren Teils unseres Lebens interpretiert werden.

Prototypen für Lebensthemen

Die Malerin, Kunst- und Tanzpädagogin Magdalena Hochgesang hat Kunstpädagogik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg, Malerei in der Malfabrik Mannheim und Porträtmalerei an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg studiert. Sie stellt seit 2012 aus.

Während Lorenz sich ausschließlich auf Tierwesen spezialisiert hat, setzt sich Hochgesang in ihrer künstlerischen Arbeit überwiegend mit nackt dargestellten Menschen auseinander, wobei die von menschlichen Körpern faszinierte Malerin ihre Bilder als Prototypen für ein bestimmtes Lebensthema versteht oder darin sehr persönliche Geschichten erzählt.

Dabei reicht das Spektrum der Existenzen und Emotionen von purer Lebensfreude bis zur Verzweiflung, behandelt Zuwendung und Liebe, Abwendung und Kindheit. Einen wesentlichen Teil ihrer Präsentation hat Hochgesang der Göttin Lilith gewidmet, einem in der Geschichtsschreibung unterschiedlich beurteilten geflügelten weiblichen Mischwesen aus der sumerischen Mythologie. Der weibliche Dämon mit schwarzen Flügeln wandelt sich erst nach einem ebenfalls dargestellten Sturz in eine engelhaft anmutende Gestalt mit nun weißen Flügeln.

Ganz ohne Tiere oder tierische Attribute kommt auch Hochgesang nicht aus. In einigen Arbeiten stehen nackte Menschen in einer besonderen Beziehung zu Tieren, was bis zum gleichberechtigten Nebeneinander reicht. Letztendlich möchte die Künstlerin den Betrachter in einen Dialog verwickeln, in dem er sich im besten Fall selbst zu begegnen glaubt.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 25.05.2018