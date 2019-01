Ihre Freunde hätten an die Front gemusst

Speyer.Der 27. Januar ist in der Bundesrepublik seit 1996 „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Das Datum erinnert an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee vor nunmehr 74 Jahren. In Speyer wird seither dieses mahnende Erinnern mit einer von kirchlichen Organisationen getragenen und von Schülern mitgestalteten Gedenkstunde wachgehalten.

