Ihre Liebe gilt besonders der Aquarellmalerei

Speyer.Aquarelle und Arbeiten in Mischtechnik der Speyerer Malerin Hildegard Jung zeigt der Verein Feuerbachhaus in einer Ausstellung, die am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Allerheiligenstraße 9 eröffnet wird. Nach Begrüßung der Gäste durch Bürgermeisterin Monika Kabs können sich die Besucher der Vernissage auf die Einführung von Gabriele Fischer freuen.

Zu den Interessenschwerpunkten der früheren Direktorin des Nikolaus-von-Weis-Gymnasiums gehören Kunst und Kultur. Wie man es von ihr gewohnt ist, wird Fischer die Künstlerin und deren Arbeiten mit viel Sachverstand und dem für sie typischen Einfühlungsvermögen vorstellen. Musikalisch gestaltet wird die Eröffnung von der Sängerin und Musikpädagogin Julia Jung sowie Bernhard Steegmüller am Klavier.

„Mal was anderes“ lautet der Titel der Präsentation, bei der sich eine Malerin vorstellt, die in der Stadt als Persönlichkeit bekannt und geschätzt ist, als Künstlerin aber noch nicht allzu oft im Rampenlicht stand. Ausgestellt hat Hildegard Jung bisher in der Hauptstelle der früheren Kreis- und Stadtsparkasse Speyer (2007) und im Rathaus von Mühlhausen in Baden-Württemberg (2008). Ein näherer Blick in die Biografie ermöglicht jedoch deutlichere Rückschlüsse auf die Qualität der Werkschau im Feuerbachhaus. Mit einer natürlichen Begabung ausgestattet, hat sich Hildegard Jung ihr künstlerisches Rüstzeug bei Wolfgang Beck aus Weingarten angeeignet. Im Bestreben, sich ständig weiterzuentwickeln, nimmt sie seit 1995 regelmäßig Unterricht bei dem weit über die Grenzen der Region hinaus bekannten Maler.

Experimenten nie abgeneigt

Obwohl sie sich künstlerisch auch mit Acrylmalerei auf Trägermaterialien wie Leinwand, Karton und Plexiglas beschäftigt, gilt Jungs besondere Liebe der Aquarellmalerei. Experimenten nie abgeneigt, kombiniert sie wahlweise Aquarellfarben mit Ölkreide, Tusche und Malstiften oder fertigt in einem weiteren Schritt reizvolle Collagen an. Motivisch konzentriert sich die Malerin auf Landschaften, Gebäude und Figuren. Wobei dem Betrachter im Feuerbachhaus weitgehend gegenstandslose Kompositionen begegnen.

Die gewollte Verfremdung der Formen schließt Möglichkeiten zur Interpretation von Inhalten jedoch nicht völlig aus. Ganz im Gegenteil, Bilder wie „Makellos aufgewühlt“ und „Rosensee“ fordern eigene Deutungen geradezu heraus. Zur Spurensuche bietet die qualitativ bemerkenswerte Werkschau also reichlich Gelegenheit.

Ausgangspunkt von Jungs Malerei ist stets die nach Fotovorlagen selbst gefertigte Zeichnung in Form von konkreten Abbildern. Beim anschließenden Malprozess lässt sie sich intuitiv von Emotionen leiten. In der freien Gestaltung verselbstständigen sich Farben, Formen und Linien, um sich schließlich zu einem stimmigen Ganzen zusammenzufügen.

Wobei das Spektrum von abstrakten Landschaften in warmen Farbtönen über schemenhaft wahrnehmbare Menschenbilder bis zu ausdrucksstarken Porträts reicht. Allerdings ist das beeindruckende Werk „So gemütlich hier“ vom Titel her eher irreführend. Zeigt es doch eine stark zerklüftete Physiognomie, bei deren Fertigung sich Jung vom britischen Maler Francis Bacon inspirieren ließ, der sich in seinen Arbeiten vornehmlich mit der Darstellung des deformierten menschlichen Körpers auseinandersetzte.

