Im Alten Stadtsaal wird fast alles neu gemacht

Luft, Licht und ein Aufzug

Dazu gehört der Rückbau der alten Entlüftung, die durch eine Wärmerückgewinnungsanlage ersetzt wird. Zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes gehören die Installation einer Brandmeldeanlage sowie der Einbau von Brandschutztüren und -wänden. Zur energetischen Sanierung zählt neben der Aufbereitung der schönen denkmalgeschützten Fenster und des Einbaus neuer Fenster mit Isolierverglasung die Dämmung der obersten Geschossdecke. Ferner ist der Einbau einer Rauch- und Wärmeabzugsanlage sowie eines Technikraumes im Obergeschoss vorgesehen. Erneuert wird zudem die Elektrik und an der Rückseite wird ein rollstuhlgerechter Außenaufzug angebaut.

Derzeit sind die Abrissarbeiten im Innenbereich des Gebäudes in vollem Gange. Wobei der Name Alter Stadtsaal für weniger Eingeweihte irreführend sein kann, denn im Unterschoss des Gebäudes finden die Aufführungen des Kinder- und Jugendtheaters statt, während im Obergeschoss wechselnde Veranstaltungen durchgeführt werden. Von den Sanierungsmaßnahmen ist das gesamte Gebäude betroffen.

Der Kulturbetrieb im Objekt ruht zwar, über das Kulturbüro werden jedoch externe Aktivitäten angeboten. So ging vor wenigen Tagen eine Familienfreizeit unter Leitung von Matthias Folz in der Bretagne zu Ende, an der sich 15 Familien aus der Pfalz beteiligten, die eine Theateraufführung einstudierten und vor Ort aufführten. Ein weiteres Kurswochenende mit den Themen Theater, Poetry-Slam und Puppenbau ist im Leininger Land geplant.

Darüber hinaus sind von September bis Dezember Gastspiele in der Pfalz vorgesehen. Was den Fortschritt der Arbeiten im Stadtsaal anbelangt, ist Matthias Folz optimistisch, dass er den Spielbetrieb im November wieder aufnehmen kann.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018