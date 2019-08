Im Gespräch mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann

Speyer.In der Zeit vom 27. Januar bis zum 4. Februar 2020 werden die Schülertage des Bistums Speyer stattfinden. Unter dem Motto „Meine Diözese“ haben Oberstufenschüler aus der Pfalz und dem SaarpfalzKreis die Möglichkeit, Kirche aus der Nähe kennen zu lernen. Ab sofort können sich interessierte Schulklassen für die Teilnahme an den Schülertagen anmelden. Eine Anmeldung ist bis Anfang November möglich.

Das Bistum lädt bereits zum achten Mal zu den Schülertagen ein. Adressaten sind Schülergruppen der Oberstufe im Bistum Speyer. Angeboten wird ein Exkursionstag nach Speyer zum Themenbereich „Kirche“ und „Nachfolge Jesu Christi“.

Im Gespräch mit dem Bischof, Mitgliedern des Domkapitels sowie Mitarbeitern aus ganz unterschiedlichen Arbeitsbereichen des Bischöflichen Ordinariates, des Caritasverbandes und der Bistumszeitung „Der Pilger“ haben die jungen Leute Gelegenheit, ihre Fragen zum Thema Kirche zu stellen und sich ein persönliches Bild von „ihrem Bistum“ zu machen. In diesem Jahr haben an den Schülertagen des Bistums rund 580 Schüler aus insgesamt 19 Schulen teilgenommen.

„Bei den Schülern kommen vor allem die verschiedenen Workshopangebote und das Gespräch mit der Bistumsleitung sehr gut an“, freut sich die Initiatorin und Organisatorin der Schülertage Dr. Irina Kreusch, die aktuell die kommissarische Leitung der Hauptabteilung „Schulen, Hochschulen und Bildung“ wahrnimmt. Die Idee, die Themen Glaube und Kirche aktuell, ortsnah und praktisch darzustellen und auf die Begegnung mit Menschen anstatt auf Texte in Schulbüchern zu setzen, habe sich bewährt.

Eigene Erfahrungen einbringen

„Das Bild des Bistums gewinnt an diesem Tag Kontur. Die Jugendlichen erfahren: Was ist das Bistum Speyer? Welche Angebote macht die Diözese? Warum engagieren sich Menschen hier? Auch können sie ihre eigenen Erfahrungen mit der Kirche einbringen“, so Irina Kreusch. zg

Info: Weitere Informationen und Anmeldung unter www.bistum-speyer.de

