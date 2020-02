Speyer.Es ist wieder soweit: AmMontag, 17. Februar, erscheint der neue historische Roman „Im Zeichen des Löwen“ des in Speyer lebenden Autors Daniel Wolf und nur drei Tage später findet in der Stadtbibliothek die Premierenlesung statt.

Die Geschichte spielt in Friesland im Jahre 1351: Schiffe zu bauen, das war schon immer der Traum des jungen Zimmermanns Jann Wilken. Mit seinen genialen Ideen will er die Seefahrt revolutionieren und sich in den Häfen der Hanse einen Namen machen.

Aber Jann hat es nicht leicht. Er ist der uneheliche Sohn des mächtigen Wilke Tammen Osinga, der den Bastard verabscheut und täglich erniedrigt. Der jähzornige Wilke führt eine Blutfehde gegen seinen Erzfeind Enne Rycken und zieht seine Söhne in diesen Konflikt hinein. Jann ist seit langem heimlich in seine Jugendfreundin Jorien verliebt. Doch als er ihr endlich seine Gefühle gestehen will, wird sein Dorf von Enne angegriffen, und es kommt zur Katastrophe.

Im Anschluss an die Lesung besteht die Möglichkeit, das Buch zu kaufen und signieren zu lassen sowie mit dem Autor, der im richtigen Leben Christoph Lode heißt, bei einem Glas Sekt ins Gespräch zu kommen. Die Buchpremiere findet in Kooperation mit dem Förderverein „Freunde der Stadtbibliothek Speyer“ statt. zg/Archivbild: Venus

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.02.2020