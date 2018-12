Impfstoff gegen Krebs: Auch Jungen profitieren

Speyer.Der einzige Impfstoff gegen Krebs: Professor Dr. Gerald Haupt (Bild), Chefarzt der Urologie am Speyerer Vincentius-Krankenhaus, empfiehlt die Humane-Papillomviren-Impfung (HPV-Impfung) für Jungen. Seit Juni gilt die bisherige HPV-Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert-Koch-Institut für Mädchen aus dem Jahr 2007 auch für Jungen von neun bis 17 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses. Die Impfung gegen Humane Papillomviren schütze beide Geschlechter vor HPV-bedingten Krebserkrankungen und Anogenitalwarzen. Sie werde jetzt auch für Jungen von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

„Dieser Impfstoff ist weltweit der einzige Impfstoff gegen Krebs“, berichtet Professor Dr. Gerald Haupt. „Länder, wie beispielsweise England oder Australien, die diesen Impfstoff bereits einsetzen, erzielen eindeutig einen erfolgreichen Rückgang HPV-bedingter Erkrankungen.“ Humane Papillomviren sind Erreger der häufigsten sexuell übertragbaren Viruserkrankungen und werden über Haut- und Schleimhautkontakt übertragen. Kondome bieten keinen ausreichenden Schutz. Einige der über 200 verschiedenen HPV-Typen verursachen bei beiden Geschlechtern gutartige, aber hoch ansteckende Warzen im Anogenitalbreich (also im Bereich von Geschlechtsteilen und Darmausgang), andere Hochrisikotypen können bösartige Zellveränderungen auslösen.

Rund 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen infizieren sich mindestens einmal im Leben mit HPV. Meist bleibt die Infektion unbemerkt und heilt ohne Behandlung aus. Bei einem geringen Teil der Infizierten kann das Immunsystem die Infektion nicht besiegen, sie bleibt bestehen und kann über Jahre Zellveränderungen hervorrufen, die sich über Krebsvorstufen zu Krebszellen entwickeln können. Dazu gehören Karzinome des Gebärmutterhalses, der Schamlippen und Scheide, des Penis, des Darmausgangs sowie im Mund- und Rachenraum.

Beste Immunantwort

Als Neunfachimpfstoff verabreicht, kann die Impfung bei beiden Geschlechtern mehr als 90 Prozent der Genitalwarzen sowie der HPV-bedingten Krebsarten und deren Vorstufen verhindern. Eine frühe Impfung erzeugt die beste Immunantwort und sollte vor Aufnahme sexueller Aktivitäten erfolgen. Aber auch nach ersten Sexualerfahrungen kann die Impfung von Nutzen sein.

„Die HPV-Impfung ist eine historische Chance zur Krebsprävention in Deutschland. Niedergelassene Urologen können und wollen zu einer verbesserten Impfquote bei Jungen beitragen – sie müssen nur bei ihnen vorbeikommen“, sagt Professor Dr. Gerald Haupt abschließend. Mädchen können sich bei Frauenärzten ebenfalls kostenlos impfen lassen. / zg

