Improvisator – streng und mitreißend

Speyer.Beim sechsten Konzert des „Internationalen Orgelzyklus im Dom zu Speyer“ ist am heutigen Samstag mit dem Stuttgarter Stiftskantor Kay Johannsen eine schillernde Persönlichkeit der deutschen Orgelszene zu hören. Als international gefragter und stilistisch vielseitiger Organist hat er seinen Orgelabend. Beginn ist um 19.30 Uhr unter dem Motto „Strenges, Mitreißendes, Freies“.

„Streng“ eröffnet Johannsen sein Konzert mit Johann Jakob Frobergers Canzon II in g-Moll sowie der Fantasie c-Moll von Johann Sebastian Bach. „Mitreißendes“ wird er mit seiner Eigenkomposition Sunrise aus dem Jahr 2016 und der großen deutsch-romantischen Sonate in c-Moll über den 94. Psalm von Julius Reubke vorstellen. „Frei” geht es in Johannsens abschließender Improvisation zu.

Kay Johannsen studierte in Freiburg sowie in Boston (USA) und ist seit 1994 Stiftskantor in Stuttgart und somit Leiter der wöchentlichen Stunde der Kirchenmusik sowie der Stuttgarter Kantorei, mit der er den 1. Preis (Kiel 2006) und den 2. Preis (Weimar 2014) beim Deutschen Chorwettbewerb erreichte. Als Organist gewann er 1988 den 1. Preis des Deutschen Musikwettbewerbs. Orgelkonzerte und Gastdirigate führen ihn seit vielen Jahren in alle Welt. Rund 30 Orgel- und Ensemble-CDs sowie Kompositionen sind vor allem beim Carus-Verlag erschienen. Seit vielen Jahren ist er Juror beim Deutschen Musikwettbewerb sowie beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“. Solistische Auftritte als Organist führten ihn in den Kölner und Münchner Dom und in die Berliner Philharmonie.

Unterhaltsames im Gespräch

Bereits um 18.45 Uhr startet das von Domorganist Markus Eichenlaub moderierte „Praeludium“ – ein 30-minütiges offenes Gespräch, bei dem die Konzertbesucher Unterhaltsames und Informatives von und über den Interpreten des Orgelabends erfahren können. Treffpunkt ist das Chorpodest auf dem Königs-chor.

Der Eintritt beträgt 12 Euro (ermäßigt 5 Euro). Karten sind bei der Dom-Info, der Tourist-Information der Stadt Speyer und bei dieser Zeitung, Schlossplatz Schwetzingen, sowie unter der Telefonnummer 0631/37 01 66 18 erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.30 Uhr. zg

