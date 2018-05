In Alt-Neckarau geht die Angst um

Anzeige

Wer hinter der Brandserie steckt, ob es ein oder mehrere Täter sind – das weiß die Polizei noch nicht. Sie ermittelt „sehr intensiv, mit großem Personaleinsatz“, wie David Faulhaber, Sprecher des Polizeipräsidiums sagt. Das baden-württembergische Innenministerium listet auf Anfrage des SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch für die vergangenen zwei Jahre stadtweit 27 Fälle auf, bei denen Autos in der Dunkelheit vorsätzlich in Brand gesteckt wurden. Dabei entstand ein Sachschaden von mehr als 620 000 Euro.

Seit September 2017, als sich die Fälle vor allem in Neckarau dramatisch häuften, ermittelt eine Gruppe der zuständigen Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Das umfasse die klassische Spurensicherung, die Hinweise geben soll, wie das Auto in Brand gesteckt wurde, sagt Faulhaber. Zudem gehe es natürlich auch um Personen- und Fahrzeugkontrollen und präventive Maßnahmen. Dazu wurden die Anwohner mit Hilfe von Flugblättern und mit direkter Ansprache sensibilisiert.

Zeugenhinweise unabdingbar

Faulhaber sagt, dass die Polizei dringend auf Zeugenhinweise angewiesen sei. Ein entscheidender sei bisher nicht dabei gewesen. „Wir wollen, dass die Bürger lieber einmal mehr als zu wenig anrufen“, sagt Faulhaber.

Wer den Hinterhof in der Rosenstraße betritt, dem steigt sehr schnell der noch beißende Geruch verbrannten Gummis, Plastiks und Holz in die Nase. In einem Carport stehen die Gerippe der beiden Autos, die in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai in Flammen aufgingen. Der Besitzer des angezündeten Volvo XC 90 zeigt auf die in Mitleidenschaft gezogene Hausfassade dahinter. „Es war hier kurz vor knapp, dass erstmals ein Haus brennt.“ Der Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, sagt, es sei ernüchternd zu merken, wie hilflos man ist. Für ihn bedeutet das zerstörte Auto „viel Ärger und viel, viel Zeit“. Eine Arbeitswoche gehe drauf, bis alles erledigt sei – Gespräche mit der Kripo, mit der Versicherung. Zudem bleibe ein finanzieller Schaden.

Das alles bekümmert ihn nicht so sehr wie die Tatsache, dass auch Menschen zu Schaden kommen könnten. Die Leute in Alt-Neckarau seien sehr aufmerksam und sich sicher, dass es jemand aus der Gegend ist, sagt der Mann, „jemand, dem sie schon einmal die Hand geschüttelt haben“. Er hätte nichts dagegen, wenn in Alt-Neckarau Kameras aufgehängt würden, bis der oder die Täter gefasst seien.

SPD-Landtagsabgeordneter Boris Weirauch begrüßt, dass die Kriminaldirektion Heidelberg eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat, die auch mit verdeckten Maßnahmen dem Täter oder den Tätern auf die Spur kommen will. „Ich vertraue auf die Polizei, dass sie den Feuerteufel aus dem Verkehr zieht und die Menschen im Mannheimer Süden wieder in Ruhe schlafen können.“

