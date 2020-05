In den Ozean abtauchen

Speyer.Es war sehr ruhig in den Gängen des Sea Life Speyer – zu ruhig: Das direkt am Rhein gelegene Groß-aquarium war wegen der Corona-Pandemie geschlossen. „Wir freuen uns riesig, jetzt doch ab Samstag, 30. Mai wieder für unsere Besucher öffnen zu dürfen“, sagt Managerin Christine Leingang. Denn eigentlich sollte das Großaquarium nach den Vorgaben der Landesregierung Rheinland-Pfalz erst am 10. Juni wieder öffnen dürfen.

Gemeinsam mit der Stadt Speyer wurde jedoch um eine frühzeitige Öffnung gekämpft, um eine Gleichstellung mit ähnlichen Betrieben, die bereits öffnen durften, zu erreichen. Aufgrund von Informationspflichten gemäß der Betriebsvereinbarungen wurde die Eröffnung auf das Wochenende verschoben. Für die Wiedereröffnung am Pfingstsamstag wurde in den letzten Wochen ein Sicherheits- und Hygienekonzept ausgearbeitet: Mit Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden, verstärkten Reinigungsgängen, ausschließlich bargeldloser Bezahlung sowie Plexiglasscheiben an der Eingangskasse zum Schutz vor möglichen Ansteckungen. Ebenso wird der Besucherstrom zeitlich gesteuert und alle Besucher werden angehalten, während des Besuchs im Innenraum eine Mund-Nasen-Maske zu tragen.

Derzeit keine Fütterungen

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, werden zunächst keine Schaufütterungen und Führungen angeboten. Berührungsbecken und das Restaurant bleiben geschlossen.

„Wir möchten, dass sich unsere Besucher trotz der starken Einschränkungen sicher und wohl bei uns fühlen und das Unterwassererlebnis unbeschwert genießen können“, verkündet Leingang.

Auch die tierischen Bewohner im Sea Life freuen sich auf die Wiedereröffnung. Denn sie vermissen sichtlich die sonst gewohnte Aufmerksamkeit der Besucher. Darüber hinaus können sich alle Besucher auf das prachtvolle tropische Korallenriff mit Rundumblick freuen und die Tiefen des Ozeans im 360-Grad-Unterwassertunnel entdecken. zg

