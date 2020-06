In den Sommerferien Ausflüge machen

Speyer.Die Jugendförderung bietet in diesem Jahr neben der Betreuung für Grundschüler auch Ausflüge für Jugendliche an. Es gibt jeden Tag zur Abwechslung einen, zwei oder auch drei Ausflüge. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass es keine Basis im Bademaxx gibt. Die Wochenbuchung entfällt somit. Das Programmangebot der Woche ist aktuell als PDF zum Download unter www.jufö.de. Dort zu finden sind auch alle wichtigen Informationen zu den Ausflügen, sowie die Treffpunkte zu den Aktionen, die in diesem Jahr an unterschiedlichen Orten sind.

Von häkeln, kochen, tanzen, angeln, Mountainbike fahren bis hin zu Graffiti sprühen ist für jeden etwas dabei. Für die Tagesausflüge kann man sich tageweise online anmelden. Buchbar sind die Angebote jeweils eine Woche vor der jeweiligen Ferienwoche montags ab 12 Uhr. Für die eingegangene Buchung gibt es in diesem Jahr nur eine Bestätigungsmail. Eine schriftliche Bestätigung der Anmeldung durch einen Brief entfällt. Alle wichtigen Informationen zu den gewählten und gebuchten Ausflügen gibt es auf der Internetseite. Die Teilnahmegebühren werden wie bei allen Aktionen der Jugendförderung nach der Aktion abgebucht. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 22.06.2020