In der Kleiderstube zu Gast

Speyer.Der grüne Landtagsabgeordnete Daniel Köbler war auf seiner „Gerechtigkeitstour 2020“ in Speyer zu Gast. Zusammen mit der AG Grün-Sozial und einigen Mitglieder besuchte er den Kleiderladen des DRK-Kreisverbands in der Lessingstraße und die Speyerer Tafel in der Seekatzstraße.

In beiden Einrichtungen wurden Daniel Köbler und den Teilnehmern die Arbeit und die Organisation engagiert und lebendig vorgestellt. Alle leben vom Ehrenamt, ohne die es gar nicht funktionieren würde. Allein die Organisation der teilweise bis zu 70 Helferinnen müsse gut durchgeplant werden. Auch viele junge Menschen seien in der letzten Zeit als Helfer dazugekommen und seien eine Bereicherung. Relativ neu ist die Kindertafel, die im Dezember 2018 ins Leben gerufen wurde. Die Kinder sollen dort den Umgang mit Lebensmitteln erlernen, ebenso wie gesunde und ausgewogene Mahlzeiten unter Anleitung selbst kochen.

Wenn man den Leiterinnen Munding (Hauptamtliche des Kleiderladens) und Höfer (Speyerer Tafel) zuhörte, wurde einem schnell bewusst, dass da viel Herzblut und persönliches Engagement dahintersteckt. Daniel Köbler zeigte sich sehr beeindruckt, was hier seitens des Rote Kreuzes geleistet wird und sicherte Unterstützung zu. DRK-Geschäftsführerin Diven erläuterte, welchen Herausforderungen sich das DRK in finanzieller Hinsicht gegenübersieht und dass man die Aufgabe ohne Unterstützung seitens der Wohnungsgesellschaft Gewo und der Stadt das alles gar nicht stemmen könnte.

Im Anschluss konnte in gemütlicher Runde in einem Café am Altpörtel bei kühlen Getränken mit Daniel Köbler über Fragen zur Sozialpolitik diskutiert werden. Dieser bedankte sich für die interessante Informationen, lebendige Eindrücke und für das besondere Engagement sowie den persönlichen Einsatz auf seiner Gerechtigkeitstour. zg

