In der Krise geht’s auch ökumenisch

Speyer/Landau.Sorgen und Ängste sowie Hoffnung und Hilfe angesichts der Corona-Pandemie haben der evangelische Kirchenpräsident Christian Schad und der katholische Bischof Karl-Heinz Wiesemann aus Speyer in einem ökumenischen Gebet in Landau zum Ausdruck gebracht. In der Kapelle des protestantischen Butenschoen-Hauses in der Pfälzer Stadt feierten die beiden Geistlichen eine ökumenische Andacht, die von Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald musikalisch gestaltet wurde. Zu dieser Zeit läuteten in allen Kirchen in der Pfalz und der Saarpfalz zehn Minuten lang die Glocken – quasi als Zeichen zum Gebet für die Gläubigen.

Besonders schlossen Kirchenpräsident und Bischof die Ärzteschaft und Pflegekräfte in den Krankenhäusern, Hospizen, Altenhilfeeinrichtungen und Praxen in das Gebet ein, „die bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit arbeiten“. Mut, Kraft und Zuversicht erbaten Schad und Wiesemann für die zahlreichen Ehrenamtlichen, die derzeit den Familien, alten und gesundheitlich beeinträchtigten Menschen helfen.

Die Kirchen blieben nach den Ausführungen der leitenden Geistlichen ihrem Auftrag treu und stünden weiterhin all jenen bei, die in der aktuellen Krise besonders betroffen seien. „In der Seelsorge, dem Gebet sowie in Diakonie und Caritas sind wir weiter für Sie da“, erklärten Kirchenpräsident Schad und Bischof Wiesemann, die das Gebet ohne Gottesdienstgemeinde vor Ort feierten.

Über die offenen Kanäle verbreitet

Das ökumenische Gebet in der Kapelle des Butenschoen-Hauses in Landau wurde per Livestream über die Internet-Auftritte und Social-Media-Kanäle von Bistum und Landeskirche sowie in den Offenen Kanälen Kaiserslautern und Südwestpfalz übertragen. Als Aufzeichnung ist das Gebet auch jetzt noch über www.evkirchepfalz.de und über www.bistum-speyer.de zu sehen.

Die Evangelische Kirche der Pfalz will bis auf Weiteres an den kommenden Samstagen jeweils um 18 Uhr eine Andacht aus dem Butenschoen-Haus zu ihren Gläubigen senden. lk

