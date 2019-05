In der Trauer Zeit für sich selbst nehmen

Speyer.Trauer hat viele Gesichter. Sie kann laut und still sein, sie kommt, geht und bleibt, so lange sie will. Die Hospiz- und Trauerseelsorge des Bistums möchte gemeinsam mit dem Priesterseminar St. German Trauenden die Möglichkeit geben, ihrer Trauer Raum und Zeit zu geben. Unter dem Titel „Lebenskreuzwege“ bieten sie am heutigen Montag um 18.30 Uhr in der Kirche des Priesterseminars, Am Germansberg 60, wieder eine offene Andacht für Trauernde an, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Angesprochen sind alle Trauernden, unabhängig davon, wie lange der Trauerfall zurückliegt und welcher Konfession oder Religion sie angehören“, betont Kerstin Fleischer, Referentin für Hospiz- und Trauerseelsorge im Bistum Speyer. Bei dem zirka 30-minütigen Angebot gehe es einzig und alleine darum, Zeit für sich und die eigene Trauer zu haben. Dabei bestehe die Möglichkeit, seine Trauer in Worten auszudrücken oder sie still für sich vor Gott zu bringen.

Die Andachten bestehen laut Regens Markus Magin aus dem „Ankommen der Teilnehmer“, gefolgt von einem inhaltlichen Impuls und einem Gebetsabschluss. Dabei sind Fleischer und Magin die Kontinuität des Angebotes genauso wichtig wie sein unverbindlicher Charakter. „Die Trauernden können teilnehmen, ohne eine Verpflichtung einzugehen und ohne dass sie sagen müssen, wer sie sind und woher sie kommen“, unterstreicht Magin. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. zg

