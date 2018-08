In die Seele der Hörer

Anzeige

Speyer.Es soll Vormittage geben, die der sommerlichen August-Hitze nicht nur auf unkonventionelle Art und Weise ihre einzigartige Kunst entgegenzusetzen haben: In Speyer darf man spätestens seit Sonntag auch zahlreiche hundert Zuhörer zählen, die einen solches Ereignis bezeugen durften. Die Mannheimer Sängerin Stephanie Neigel liegt da ganz richtig, all jene, die sich auf dem Parkareal nahe der Stadthalle ins schattige Gras gesellt haben, auf ein „kleines Woodstock“ einzustimmen: Denn in der Tat hat hier ein Publikum Platz genommen, das sich auf das genaue Zuhören versteht und das Gehörte dennoch – oder gerade deswegen – episch feiert. Dieser magische Vormittag mit flirrenden Klängen zwischen Jazz und Pop gerät so zu einem natürlichen Zauberspiel der Melodien, das für seine artistische Kraft zwei Quellen zu nennen weiß.

Die eine sind zweifelsohne die treuen Anhänger der sogenannten Picknickkonzerte, die in Speyer längst Kultstatus genießen. Zu den Fans dieser Reihe zählen auch Gerlinde Fischer, Monika Sold, Roswitha Stögbauer und Jörg Boese. In einträchtiger Runde sitzen sie da, genießen warme Croissants und einen frischen Kaffee – das Lächeln ist ihnen wie ins Gesicht gezeichnet. „Dass wir hier auf solche Konzerte zählen können, die uns bei kostenfreiem Eintritt wunderbare Erinnerungen bescheren, ist einfach eine tolle Einrichtung“, wie Jörg Boese im Gespräch mit der „Schwetzinger Zeitung“ erzählt und von den Gästen neben ihm so manches bestätigende Kopfnicken erntet. Und tatsächlich: Die Idylle des kleinen Parkstückes ist unverkennbar und verfügt über eine Energie, die für sich selbst spricht. Da muss man noch nicht einmal mit Künstler oder Musik vertraut sein, die es in den kommenden Stunden zu hören gibt: Von einigen Bäumen geziert und links wie rechts mit Ständen ausstaffiert, die sämtlichen Brunch-Willigen frisch zubereitete Speisen und Getränke feilbieten, gilt es nur noch die eigene Decke auf dem Boden auszulegen und Lebensenergie zu tanken.

Spüren und Erkunden

Von dieser Atmosphäre profitieren auch Stephanie Neigel und die Ihren – womit man bereits den zweiten Punkt beschrieben hätte, der diesen Vormittag so auszeichnet: seine Hürdenlosigkeit. Sonst längst auf den großen Bühnen der Republik unterwegs, hat Neigel nur einige Matten auf das saftige Grün gelegt, die Schlagzeug und Keyboards den nötigen Stand verleihen – der Rest ist pures Spüren und Erkunden. Baren Fußes bewegt sich die 32-Jährige auf idyllischem Grund, baren Mutes schreibt sie sich in die Seele ihrer Hörer ein. Denn eines steht ohne Zweifel fest: Was Neigel auf ihrem neuen Album „In Sachen Du“ anzubieten hat, ist keineswegs nur bunt kolorierte Zuversicht. Stattdessen verkörpern ihre Songs vielmehr ein Mahnmal, das zwischen Moral und Anstand hin und her pendelt.