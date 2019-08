In die Verwaltung und zur Gärtnerei

Speyer.Vier Azubis starten jetzt bei der Stadtverwaltung Speyer ins Berufsleben. Mit den Inspektorenanwärtern, die ihren Dienst bereits am 1. Juli angetreten haben, bildet die Stadt im Jahr 2019 insgesamt acht neue Nachwuchskräfte aus.

In Vertretung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hieß Bürgermeisterin Monika Kabs die Azubis im Stadthaus willkommen. Die Tatsache, dass alle vier im Vorfeld bereits ein Praktikum bei der Stadt absolviert hatten, zeige, „dass wir als Arbeitgeber zu überzeugen wissen“, resümierte die Bildungsdezernentin erfreut.

Außerdem hob sie die Anziehungskraft der Stadtverwaltung auf junge Menschen in der Region hervor: die Berufseinsteiger stammen aus Dudenhofen, Lingenfeld, Altlußheim und der Domstadt. Laura Voci und Noel Klakocer werden in den kommenden drei Jahren zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet, Luca Deurer und André Stoltz in der Abteilung Stadtgrün zu Gärtnern der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau.

Für 2020 bietet die Stadt Speyer insgesamt 19 Ausbildungs- und duale Studienplätze an. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum Samstag, 31. August. zg

Info: Weitere Informationen unter www.speyer.de/ausbildung

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.08.2019