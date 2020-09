In ferne Galaxien

Speyer.Für viele war die Absage des beliebten Science-Fiction-Treffens im Technik Museum Speyer vorhersehbar. Dennoch stimmte die Entscheidung viele Fans der Veranstaltung traurig, denn bisher fanden in Deutschland kaum Conventions oder Fanevents zu den Themen SciFi, Comic und Games statt. Trotz Absage des großen Treffens konnte das Museum eine Möglichkeit schaffen, die dem aktuell geltenden Hygienekonzept entspricht und bietet eine „abgespeckte“ Alternative für Cosplay-Fans.

An diesem Wochenende, 26. und 27. September, gestalten eine Handvoll befreundete Clubs und Vereine zwischen 10 und 16 Uhr ein lockeres Cosplay-Wochenende. Mit dabei sind Star-Wars-Cosplayer der Kostümgruppe German Garrison, die bei ausgewiesenen Fotopoints - mit Abstand - für Aufnahmen zur Verfügung stehen. Zudem werden Fan- Cars und -modelle präsentiert. Es sind Cosplayer und Cosplayfans jedes Fandoms willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Man kann das Museum besuchen und die zugänglichen Ausstellungsstücke als Fotokulisse nutzen. Ob Science Fiction, Steampunk, Superhelden oder Fantasy - es gibt für fast jedes Genre passende Hintergründe. Die Ergebnisse können dann zum Beispiel unter dem Hashtag #technikmuseumspeyer in den sozialen Netzwerken gepostet werden.

Fanfilme als Überraschung

Im „Forum Kino“ hält Robert Vogel an beiden Tagen Vorträge zum Thema Science Fiction und es werden Fanfilme gezeigt. Vogel ist langjähriger Science-Fiction- und Raumfahrt-Experte und hat die erste Mondlandung 1969 bereits sehr bewusst als Kind erlebt. In seinem sehr kurzweiligen Vortrag zeigt er auf, wie sich Science Fiction und echte Raumfahrt schon seit vielen Jahren gegenseitig inspirieren - von Jules Verne bis Star Trek und Star Wars. Er ist zudem seit 20 Jahren bei vielen Events der Europäischen Weltraumbehörde ESA mit dabei und erzählt in vielen interessanten und amüsanten Anekdoten, wie er dort den „SciFi-Virus“ verbreitet hat und wie er den deutschen Astronauten Alexander Gerst mit einem Darth Vader-Kostüm für das Halloween-Foto-shooting ausstattete.

Mit im Gepäck hat er auch ein „Überraschungsprogramm“ an Fanfilmen zum Thema Star Wars. Seitdem die digitale Filmbearbeitung für jeden zugänglich geworden ist, sind der Kreativität der Fans keine Grenzen mehr gesetzt. Es gibt von Fans erstellte Filme, die schon fast an ihre großen Vorbilder heranreichen, obwohl sie nur für einen winzigen Bruchteil an Geld produziert wurden. Als Beispiel zeigt Robert Vogel eine kleine Auswahl. Die Vorträge finden an beiden Tagen je um 13.30 Uhr statt. Das Fanfilm „Überraschungsprogramm“ an beiden Tagen je um 16 Uhr. Für die vier Shows erhält man an der Kasse Platzreservierungen. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Anzahl pro Show begrenzt und es kann pro Person nur eine Show ausgewählt werden.

Die Zahl der Tageskarten ist ebenfalls limitiert. E-Voucher für das Cosplay-Wochenende gibt es nur im Onlineshop unter www.technik-museum.de/cosplay-wochenende. Für die Sondervorstellungen im „Forum Kino“ ist eine Sitzplatzreservierung erforderlich. zg

Kindernachricht

