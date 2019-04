In Musik, Literatur und Kunst zuhause

Speyer.„Universalgelehrte“ nannte man in früheren Jahrhunderten Menschen, die auf den verschiedensten Feldern begabt waren, sei es in Kunst, Literatur oder Wissenschaft. Auch wenn die moderne Zeit dem Einzelnen kaum noch Zeit lässt, seine Talente zu entwickeln – auch heute noch gibt es solche hochbegabten Menschen. Einer von ihnen war der Pfälzer Franz-Georg Rössler, der in Musik, Literatur und Kunst gleichermaßen zuhause war.

Seiner umfassenden Arbeit widmet das Landesbibliothekszentrum eine Ausstellung zum 70. Geburtstag, den er am 14. Mai begangen hätte.

Vier Tage vor einem geplanten Vortrag in der Pfälzischen Landesbibliothek über „Martin Greif in der Musik“, der seine unterschiedlichen Wissensfelder in der Literatur, Musik und Regionalgeschichte idealtypisch miteinander verwoben hätte, war Franz-Georg Rössler im März 2017 in Speyer gestorben.

Aufgewachsen in Ruppertsberg an der Weinstraße, wurde Rössler schon früh musikalisch geprägt, insbesondere durch seinen Lehrer Oskar Frey. Nach dem Abitur in Neustadt an der Weinstraße studierte er Schulmusik und Komposition an der Hochschule für Musik und Theater Heidelberg-Mannheim sowie Musikwissenschaft und Geografie an der Universität Heidelberg. Von 1977 bis zur Pensionierung 2012 war er als Lehrer für Musik und Erdkunde am Nikolaus-von–Weis-Gymnasium tätig.

Rössler wirkte aber weit über die Schule hinaus: Er komponierte über 250 Musikstücke, spielte mehrere Instrumente und war über viele Jahre als Chorleiter und Organist aktiv. In seinen wissenschaftlichen Texten und Vorträgen beschäftigte er sich nicht nur mit Musik, sondern auch mit Poesie und regionalgeschichtlichen Themen. Häufig ging diese Beschäftigung mit einer intensiven künstlerischen Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Gegenstand einher. So komponierte er bei der Vorbereitung des Greif-Vortrags „Fünf Lieder nach Texten von Martin Greif“, die der Pfälzischen Landesbibliothek gewidmet sind und die bei der Ausstellungseröffnung uraufgeführt wurden.

Die Sprache war Rössler neben der Musik ein zentrales Ausdrucksmittel. Dies zeigt sich in seinen über 500 journalistischen Artikeln ebenso, wie in seinen literarischen Texten, die er auf Deutsch und Esperanto verfasste. Zudem widmete er sich bildnerischen Arbeiten – etwa Plastiken und Reliefs sowie Druck- und Digitalgrafiken. In über 100 Ausstellungen im In- und Ausland, die er häufig mit Ehefrau Rita Rössler-Buckel gestaltete, zeigte er immer wieder neue kreative Verknüpfungen von Musik, Wort und Bild.

Die Ausstellung anlässlich des 70. Geburtstages von Franz-Georg Rössler gibt interessante Einblicke in die vielen verschiedenen Facetten seiner reichen interdisziplinären Schaffens. zg/Bild: Rössler

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.04.2019