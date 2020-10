In Speyer steht Ampel auf Rot

Speyer.Nachdem auch die kreisfreie Stadt Speyer am Montag, 26. Oktober, mit nochmals elf Neuinfektionen und einem Inzidenzwert von 59,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen die Warnstufe Rot des Corona-Warn- und Aktionsplanes des Landes Rheinland-Pfalz erreicht hat, gab es dort noch am selben Abend und am Dienstag den ganzen Tag über Beratungen darüber, welche zusätzlichen Maßnahmen zur Eindämmung von Kontakten ergriffen werden müssen.

„Der Verwaltungsstab der Stadt ist noch abends zusammengetreten, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Am Dienstag fanden dann weitere Beratungen mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, der Stadt Frankenthal, die ebenfalls die Warnstufe Rot erreicht hatte, und dem Land statt, um weitere Maßnahmen gemeinsam abzustimmen und zu beraten. Bis Redaktionsschluss lagen die Beschlüsse noch nicht vor, sodass sie wohl erst am Mittwoch auf die Bürger zukommen werden.

Aber es gab schon einen Appell der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler an ihre Bürger. Darin heißt es: „Ich kann nur erneut an alle appellieren: Bitte beachten Sie die geltenden AHA-Regeln – Abstand, Hygiene und Alltagsmaske – vermeiden Sie unnötige Kontakte und nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Um die Zahlen in den Griff zu bekommen, müssen wir alle solidarisch sein und an einem Strang ziehen“, so Seiler.

Bereits seit Montag gilt neben der am Freitag veröffentlichten Allgemeinverfügung der Stadt auch die fünfte Änderung der 11. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz, die die zulässige Teilnehmerzahl bei Privatfeierlichkeiten auf maximal 25 Personen beschränkt.

Absagen für Veranstaltungen

Zudem hat die Stadtverwaltung aufgrund der zahlreichen Neuinfektionen jetzt schon eine Reihe von Veranstaltungen abgesagt: Zum Beispiel den Vortrag von Roland Paul zum Thema „80. Jahrestag der Gurs-Deportation“ am Mittwoch, 28. Oktober, im Stadtratssitzungssaal. Der Vortrag soll – sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt – zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Auch die von der Stadtbibliothek beworbene Lesung „Süßes oder Saures“ im Historischen Ratssaal am Donnerstag, 29. Oktober, mit den „Phantastik Autoren Speyer“ muss ausfallen. Bereits gekaufte Karten können nach Rücksprache in der Stadtbibliothek zurückgegeben werden – entweder telefonisch unter 06232/14 13 83 oder per E-Mail an stadtbibliothek@stadt-speyer.de.

Besonders schmerzt die Geschäftsleute in der Innenstadt die Absage der gesamten Veranstaltung „Late Night Shopping“ am Freitag, 6. November, und Samstag, 7. November, bei der bei Wein, Jazz und lange geöffneten Geschäften geshoppt hätte werden sollen.

