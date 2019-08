In Vincentiusstraße haben Radler Vorrang

Speyer.Die Aktion „Stadtradeln“ startet mit der Eröffnung der ersten Fahrradstraße in der Stadt am Samstag, 24. August, um 15 Uhr in der Vincentiusstraße. „Bei unserem Versprechen etwas für den Radverkehr zu tun, soll es nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleiben, wir möchten aktiv unser Radverkehrskonzept umsetzen“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Gemeinsam mit den Stadtradeln-Stars Alexander Walch und Lutz Pörner wird das Stadtoberhaupt den oberen Teil der Vincentiusstraße offiziell dem Radverkehr widmen.

Nach der Auftaktveranstaltung heißt es dann drei Wochen bis Freitag, 13. September, kräftig in die Pedale zu treten – ob ausschließlich mit eigener Muskelkraft oder elektrisch unterstützt, durch Registrierung auf der Stadtradeln-Homepage oder per App können die geradelten Kilometer bis Mittwoch, 18. September, eintragen werden. Die aktivsten Radler und Teams werden am Freitag, 20. September, mit attraktiven Preisen belohnt. Der aktuelle Anmeldestand liegt bei 245 Radlern in 34 Teams, davon acht Vertreter aus dem Stadtrat.

Zudem können während der Aktion über die Meldeplattform „Radar!“ via GPS störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf gemeldet werden.

Zwei Stars im Starterfeld

Der Stadtradeln-Star Alexander Walch, Kurierfahrer der Einhorn- Apotheke und bekennender E-Biker, fährt für den Einzelhandel voraus. Dies tut der engagierte Ehrenamtler aus Überzeugung: „Mir ist der Perspektivenwechsel wichtig – ich möchte beweisen, dass das Fahrrad eine gute Alternative darstellt, gerade im Hinblick auf die schnelle Erreichbarkeit von Kunden.“ Dabei stellt den 49-Jährigen gerade die Sperrung der Salierbrücke vor große Herausforderungen, denn das Liefergebiet der Einhorn-Apotheke läuft von Ketsch und Altlußheim bis knapp vor Neustadt.

Privat stehen für den gebürtigen Speyerer neben seinem Interesse für den Fahrradsport auch Triathlon und Marathon auf der Tagesordnung.

Lutz Pörner, 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Töchtern, möchte auch Bewegung in die Radfahrszene bringen. „Ich bin das lebende Beispiel, dass es auch mit dem Fahrrad geht“ stellt der Wahlspeyerer mit Hinblick auf seinen täglichen Arbeitsweg zur BASF nach Ludwigshafen fest. Diese Wegstrecke legt er schon heute fast täglich mit dem Rennrad zurück.

Vorbild für die Töchter

Auch möchte er als Vorbild für seine Töchter und deren Engagement in der „Fridays for Future“-Bewegung fungieren. „Schon für die jüngeren Generationen müssen wir eine Wende im Verkehrsbereich bewirken“, sagt er.

Neben seinem Interesse für den Klettersport stehen auch Radreisen im Fokus. Für den Stadtradeln-Zeitraum hat er sich vorgenommen, an den Wochenenden die touristischen Radrouten in der Region nochmals abzufahren. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.08.2019