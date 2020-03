In Wormser Landstraße läuft’s

Speyer.Gute Nachricht für alle Verkehrsteilnehmer, die von der Ausfahrt Speyer-Nord in die Stadt oder in die Gegenrichtung zur B 9 und zur Autobahn wollen: Nach Abschluss letzter Arbeiten an der Ampelanlage ist die Umgestaltung der Einmündung Wormser Landstraße/Alter Postweg seit Mittwochnachmittag beendet und die Straße für den Verkehr freigegeben. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Umgestaltung der Wormser Landstraße hatte im April begonnen und war kurz vor Weihnachten abgeschlossen worden – bis auf den Kreuzungsbereich. Die monatelange einspurige Verkehrsführung um die Baustelle hatte zu Stoßzeiten zu Behinderungen geführt. / mm

